→ Александр Лукашенко посетит Узбекистан с официальным визитом

Александр Лукашенко посетит Узбекистан с официальным визитомБелорусская служба новостей.
Визит назначен на февраль нынешнего года. Стоит отметить, что президент недавно уже посещал Узбекистан (в октябре 2016 года).
Та встреча состоялась при возвращении Александра Лукашенко из Пакистана в Беларусь. Белорусский лидер встретился с Шавкатом Мирзиёевым, который на тот момент исполнял обязанности президента страны.
Товарооборот между Беларусью и Узбекистаном за первые девять месяцев 2016 год составил 43,4 млн доллара.