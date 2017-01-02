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→ Шавкат Мирзиёев: ни одно обращение в органы прокуратуры не должно остаться без внимания
8-01-2017, 13:33 1 4256 Рейтинг2 Напечатать

Шавкат Мирзиёев: ни одно обращение в органы прокуратуры не должно остаться без внимания

Сегодня, 8 января в Узбекистане впервые отмечается День работников прокуратуры, установленный законом от 19 декабря 2016 года.

Шавкат Мирзиёев: ни одно обращение в органы прокуратуры не должно остаться без внимания

Накануне праздника президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с группой сотрудников данной сферы.

Выступая в рамках встречи, Шавкат Мирзиёев отметил роль органов прокуратуры в дальнейшем развитии предпринимательской деятельности. «Если предприниматель будет богатым, то богатым будет и государство. Прокурор должен помогать и поддерживать предпринимателей», - цитирует главу Узбекистана УЗА.

«Люди могут терпеть любые трудности, но не могут терпеть несправедливость. Органы прокуратуры должны играть важную роль в дальнейшем укреплении справедливости в обществе, — сказал также Мирзиёев. — На работников органов прокуратуры возложена ответственная задача, которая требует самоотверженности и объективности. За каждым принимаемым решением стоит судьба человека».

В открытую в прошлом году виртуальную приемную премьер-министра от граждан поступило 311 тысяч обращений. Среди них немало обращений, касающихся деятельности органов прокуратуры. «Эти факты вызывают сожаление, — отметил руководитель страны. — Почему увеличиваются проблемы в жизни людей? Большая часть обращений – это последствия безответственности соответствующих руководителей, в том числе органов прокуратуры».

«В Год диалога с народом и интересов человека перед работниками прокуратуры стоят очень ответственные задачи. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания», — подчеркнул президент.

В настоящее время Сенат Олий Мажлиса ежегодно заслушивает отчет генерального прокурора. «Это, конечно, важно, однако, кто будет заслушивать отчеты прокуроров на местах?» — спросил Мирзиёев.

В целях совершенствования организационно-правовых механизмов осуществления парламентского контроля за деятельностью органов прокуратуры было принято решение о создании Комиссии Сената Олий Мажлиса по контролю за деятельностью органов прокуратуры.

Начиная с нынешнего года будет внедрена система отчетности перед населением хокимов всех уровней, руководителей органов прокуратуры и внутренних дел. Кроме того, в регионах будет составляться ежемесячный рейтинг деятельности прокуроров. Их работа будет оцениваться исходя из показателей этого рейтинга.
Комментарии

Немат
Прокуроры больше знают о своих правах , но не хотят знать об обязанностях так как в реальности не несут никакой ответственности....

Прокуроры на местах больще знают и пользуються правами , они не хотят знать о своих обязанностях и не бояться ответственности т.к под мнимым предлогом авторитета государства избегают реального наказания.

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