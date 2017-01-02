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→ Глава «Узбекнефтегаза» возглавил Национальный олимпийский комитет
6-01-2017, 14:24 0 1120 Рейтинг0 Напечатать

Глава «Узбекнефтегаза» возглавил Национальный олимпийский комитет

Глава «Узбекнефтегаза» возглавил Национальный олимпийский комитет

6 января на Генеральной ассамблее Национального олимпийского комитета Узбекистана избран новый руководитель и его заместители. Об этом сообщили в пресс-службе НОК

Председатель правления Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Алишер Султанов избран новым Президентом Национального олимпийского комитета Узбекистана.На этом посту он сменил Мираброра Усманова.
Глава «Узбекнефтегаза» возглавил Национальный олимпийский комитет

Также были избраны заместители президента НОК. Ими стали Генеральный директор НАК «Узбекистон хаво йуллари» Валерий Тян, Президент Ассоциации спортивной борьбы Узбекистана Салим Абдувалиев и Фарход Турдиев, ранее занимавший эту же должность.

фото: пресс-служба НОК
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