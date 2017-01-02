→ Президент Узбекистана назначил нового первого заместителя Госсоветника

Президент Узбекистана назначил нового первого заместителя ГоссоветникаКак сообщила пресс-служба Министерства Юстиции Узбекистана, Согласно указу Президента Республики от 4 января 2017 года Давлетов Русланбек Куролтайевич назначен первым заместителем государственного советника Президента Узбекистана по координации работы с обращениями физических и юридических лиц.
В связи с этим Давлетов освобождён от занимаемой должности первого заместителя министра юстиции Республики Узбекистан.
Для справки:
Давлетов Русланбек Куролтайевич родился 1 июня 1980 года в Шаватском районе Хорезмской области. Образование — высшее, правовед, экономист. В 2001 году окончил университет Варвик Великобритании, в 2003 году — Университет мировой экономики и дипломатии (магистратура), в 2007 году — Ташкентский государственный экономический университет, в 2010 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте.
Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Государственного комитета по демонополизации и развитию конкуренции. Позднее работал в должности главного специалиста, исполняющего обязанности начальника отдела данного комитета.
В 2004—2012 годах занимал пост ведущего специалиста, главного специалиста Управления правовой экспертизы и международных договоров Кабинета Министров, в 2012—2014 годах — заместителя директора, и. о. директора Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства, обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде, в 2014—2016 годах — заведующего сектором по координации деятельности структур Сената и Законодательной палаты Службы сотрудничества с Олий Мажлисом, политическими и общественными организациями Аппарата Президента.