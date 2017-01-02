→ В Учтепинском районе столицы сменился хоким

В Учтепинском районе столицы сменился хокимВ Учтепинском районе города Ташкента назначен новый хоким.
Пресс-служба столичного хокимията сообщила о новом назначении. Руководителем Учтепинского района стал Жовдатхон Инагамов, с 2015 по 2017 годы занимавший должность председателя правления благотворительного общественного фонда «Махалля».
Назначенный глава района выпускник Ташкентского государственного педагогического университета (1991 г.), Ташкентского государственного экономического университета (2003 г.) и Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан (2004 г.).
В 2001—2015 годах занимал посты заместителя хокима Алмазарского района по социальным вопросам, хокима студенческого городка «Ёшлик», директора Узбекско-Корейского учебного центра информационных технологий при хокимияте г. Ташкента.