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→ В Учтепинском районе столицы сменился хоким
6-01-2017, 11:17 0 1411 Рейтинг1 Напечатать

В Учтепинском районе столицы сменился хоким

В Учтепинском районе города Ташкента назначен новый хоким.

В Учтепинском районе столицы сменился хоким

Пресс-служба столичного хокимията сообщила о новом назначении. Руководителем Учтепинского района стал Жовдатхон Инагамов, с 2015 по 2017 годы занимавший должность председателя правления благотворительного общественного фонда «Махалля».

Назначенный глава района выпускник Ташкентского государственного педагогического университета (1991 г.), Ташкентского государственного экономического университета (2003 г.) и Академии государственного и общественного строительства при Президенте Республики Узбекистан (2004 г.).

В 2001—2015 годах занимал посты заместителя хокима Алмазарского района по социальным вопросам, хокима студенческого городка «Ёшлик», директора Узбекско-Корейского учебного центра информационных технологий при хокимияте г. Ташкента.
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