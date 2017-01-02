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→ Хван Гё Ан пригласил Шавката Мирзиёева посетить Корею
5-01-2017, 20:08 0 1025 Рейтинг0 Напечатать

Хван Гё Ан пригласил Шавката Мирзиёева посетить Корею

5 января состоялся телефонный разговор Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с Исполняющим обязанности Президента Республики Корея Хван Гё Аном по инициативе южнокорейской стороны, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.


Хван Гё Ан пригласил Шавката Мирзиёева посетить Корею

Хван Гё Ан сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на состоявшихся в декабре 2016 года выборах Президента Республики Узбекистан.

Стороны обменялись теплыми поздравлениями в связи со знаменательной датой в истории двустороннего сотрудничества – 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея.

Шавкат Мирзиёев и Хван Гё Ан с большим удовлетворением отметили достигнутый высокий уровень взаимного доверия, открытости и взаимопонимания между двумя странами, что служит прочным фундаментом для всестороннего наращивания взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансово-технической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

Подчеркнута особая значимость масштабного проекта Устюртского газохимического комплекса на базе месторождения Сургиль, церемония официального завершения строительства которого состоялась в мае 2016 года с участием Шавката Мирзиёева и Хван Гё Ана. Лидер Узбекистана высоко оценил личный вклад Исполняющего обязанности Президента Республики Корея в реализацию программы многопланового сотрудничества между двумя странами.

В ходе обстоятельного обмена мнениями о перспективах узбекско-южнокорейских отношений выражена твердая обоюдная заинтересованность в расширении числа совместных высокотехнологичных проектов в самых различных сферах, представляющих взаимный интерес.

В преддверии предстоящего в 2017 году 80-летия проживания корейцев в Узбекистане, стороны подчеркнули роль корейской диаспоры в укреплении дружественных связей между двумя государствами и высказались о необходимости скорейшего завершения строительства Дома корейской культуры и искусства в Ташкенте. Было особо отмечено активное участие граждан Узбекистана корейской национальности в политической, социально-экономической и культурной жизни республики.

Шавкат Мирзиёев и Хван Гё Ан подтвердили приверженность принципам Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2006 году, и подчеркнули важность его дальнейшего наполнения качественно новым содержанием с учетом имеющегося значительного потенциала.
Шавкат Мирзиёев выразил Хван Гё Ану и народу Республики Корея наилучшие пожелания благополучия и процветания в Новом году.

В свою очередь, Хван Гё Ан искренне пожелал Шавкату Мирзиёеву огромных успехов и достижений в его ответственной государственной деятельности, а народу Узбекистана – мира и дальнейшего прогресса.

Исполняющий обязанности Президента Хван Гё Ан пригласил Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева посетить с визитом Республику Корея.

Беседа прошла в открытой и дружественной атмосфере.
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