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Вчера, 16:03 0 185 Рейтинг1 Напечатать

Узбекистан — Китай: 25 лет взаимовыгодного сотрудничества

Узбекистан — Китай: 25 лет взаимовыгодного сотрудничества
2 января 2017 года исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. За этот короткий по историческим меркам период Узбекистан и Китай достигли впечатляющих успехов в развитии политического диалога и практического сотрудничества в приоритетных сферах.
Важную направляющую роль в развитии отношений сыграли регулярные встречи Руководителей двух стран. Официальные контакты на других уровнях двустороннего взаимодействия обеспечивают продвижение практического сотрудничества. Устойчиво развиваются межпарламентские контакты, обмен опытом законотворчества и государственного управления.

С момента установления дипотношений поступательно развивались политические отношения между двумя странами. Подписанный в 2005 г. Договор о партнерских отношениях дружбы и сотрудничества между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой способствовал углублению политического диалога и расширению сфер практического сотрудничества. Установление в 2012 г. узбекско-китайских отношений стратегического партнерства позволило активизировать обмен визитами лидеров двух стран и официальные контакты на различных уровнях, обеспечило углубление взаимовыгодного сотрудничества.

В 2013 г. в ходе государственного визита в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпина стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, укрепивший договорно-правовую основу стратегического партнерства. Государственный визит Президента Узбекистана Ислама Каримова в КНР в 2014 г. придал новый импульс развитию отношений, обеспечив дальнейшее углубление практического сотрудничества. Основным итогом состоявшегося в июне 2016 г. государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан стал вывод узбекско-китайских отношений на уровень всестороннего стратегического партнерства.

Повышению эффективности межгосударственного взаимодействия способствует деятельность учрежденного в 2011 г. Узбекско-Китайского Межправительственного Комитета по сотрудничеству и функционирующих в его составе семи профильных подкомитетов. Важную роль в двустороннем диалоге по широкому кругу вопросов двустороннего, регионального и международного характера играют ставшими регулярными встречи министров иностранных дел и ежегодные политические консультации внешнеполитических ведомств двух стран.

Свидетельством высокого уровня взаимодействия двух стран на международной арене стало успешное, плодотворное сотрудничество Узбекистана и Китая в подготовке и проведении состоявшегося в июне 2016 года саммита ШОС в Ташкенте. Узбекская сторона признательна китайским партнерам за активное содействие в период председательства нашей страны в Шанхайской организации сотрудничества.

Заметная активизация торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества укрепляет фундамент узбекско-китайского стратегического партнерства, обеспечивает долгосрочное стабильное развитие отношений на благо народов двух стран. Этому способствуют, как поддерживаемые в последние более 10 лет высокие темпы экономического роста Узбекистана, так и громадный потенциал Китая как второй экономики мира.

Китайская Народная Республика является сегодня одним из ведущих торговых и инвестиционных партнеров Узбекистана. Объемы товарооборота между нашими странами превышают $4 млрд. долл., привлеченных китайских инвестиций и кредитов в реализацию приоритетных проектов в Узбекистане – более $6,5 млрд. За прошедшие годы правительством КНР предоставлены гранты на сумму 285 млн. долл. для реализации свыше 40 проектов в сфере здравоохранения, образования, сельского и водного хозяйства, повышения квалификации кадров и др.

С участием китайских компаний и банков в нашей стране осуществлены такие важные для развития промышленности и инфраструктуры проекты, как введение в строй 19-километрового железнодорожного тоннеля через перевал «Камчик», строительство Дехканабадского завода калийных удобрений и Кунградского содового завода, производство современных экскаваторов и бульдозеров в Хорезмской области, развитие телекоммуникаций и информационных технологий, а также инвестиционные проекты в Свободной экономической зоне «Джизак».

В настоящее время ведется реализация значимых инвестиционных проектов строительства завода по производству автомобильных и сельскохозяйственных шин, конвейерных лент в Свободной экономической зоне «Ангрен» и комплекса производств поливинилхлорида, каустической соды и метанола на базе Акционерного общества «Навоиазот». Прорабатываются новые проекты в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, ирригации и мелиорации, модернизации инфраструктуры и других отраслях.

Узбекская сторона рассчитывает, что уже в ближайшие годы можно будет достигнуть значительного прогресса в продвижении в Китай экспорта плодоовощной и другой аграрной продукции. Учитывая уникальные туристические ресурсы Узбекистана, мы также видим значительные возможности привлечения в страну китайский туристов. Состоявшиеся визиты в Узбекистан Председателя КНР Си Цзиньпина, особенно посещение им таких исторических городов на Великом Шелковом пути, как Самарканд и Бухара, широко освещались в китайских СМИ, что позволило продемонстрировать в Китае огромный туристический потенциал нашей страны.

Важные дополнительные возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества создает взаимодействие двух стран в реализации выдвинутой Председателем Си Цзиньпином инициативы «Экономического пояса Шелкового пути». Ввод в эксплуатацию построенной в Узбекистане электрифицированной железной дороги Ангрен-Пап, ключевым звеном которой является уникальный тоннель через перевал «Камчик», соединил Ферганскую долину с центральными районами страны. Эта новая железная дорога может стать частью наиболее короткого железнодорожного маршрута между нашими странами, который обеспечит прямой выход узбекских товаров на китайский рынок, а Китаю кратчайший выход в страны Центральной Азии и далее – в Южную и Западную Азию.

В Узбекистане также придается большое значение развитию культурно-гуманитарного обмена с Китаем, способствующего всемерному сближению и углублению взаимопонимания между двумя народами. В 2011 году в городах Пекин и Сиань прошла Неделя культуры Узбекистана, а в 2012 году в Ташкенте и Самарканде – Неделя культуры Китая. В 2016 г. успешно проведены Дни китайского кино в Узбекистане и Дни узбекского кино в Китае.
Увеличивается обмен студентами и стажерами, в том числе взаимное изучение китайского и узбекского языков. Ежегодно китайская сторона предоставляет 120 правительственных грантов для студентов из Узбекистана. В Институте Конфуция в Ташкенте, учрежденного одним из первых в мире, ежегодно обучаются более 350 слушателей. С 2015 года на базе Самаркандского государственного института иностранных языков действует второй Институт Конфуция. В свою очередь в китайских университетах, таких как Центральный университет национальностей, Пекинский университет иностранных языков и Шанхайский институт иностранных языков, осуществляется преподавание узбекского языка.

В целом, можно с удовлетворением констатировать, что Узбекистан и Китай отмечают 25-летие установления дипломатических отношений в условиях зримых достижений в развитии двух стран, укрепление двустороннего стратегического партнерства и практического сотрудничества. Это позволяет быть уверенным в прекрасных перспективах узбекско-китайских отношений, поступательно развивающихся на благо народов Узбекистана и Китая.

Данияр Курбанов - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в КНР
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