В Узбекистане сменился глава МВД
Президент Шавкат Мирзиёев назначил нового министра внутренних дел Узбекистана. Им стал Абдусалом Азизов.
О новом главе МВД известно, что в начале 2000-х годов он занимал должность начальника ГУВД Ташкента и заместителя министра внутренних дел Узбекистана. В 2006 году был назначен сначала председателем правления НХК «Узбекнефтегаз», позже – гендиректором АК «Узнефтепродукт».
С 2008 по 2009 годы работал в должности первого заместителя министра внутренних дел. С декабря 2009 стал начальником Джизакского областного управления внутренних дел. Кроме того, с 2008 года и по сей день Абдусалом Азизов является вице-президентом Федерации футбола Узбекистана. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. По отзывам экс-сотрудников Азизова, новый глава МВД очень хороший руководитель и профессионал своего дела.
Стоит отметить, что на этом посту Абдусалом Азизов сменил Адхама Ахмедбаева, который возглавлял министерство с 2013 года. Указом Президента Ахмедбаев назначен Государственным советником по работе с правоохранительными органами.