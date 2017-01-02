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Вчера, 12:22 0 1190 Рейтинг0 Напечатать

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Президент подписал закон о противодействии коррупции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 3 января подписал закон «О противодействии коррупции». Текст документа был опубликован 4 января в газете «Народное слово».

Закон будет регулировать основные принципы и направления госполитики по противодействию коррупции, участие органов самоуправления граждан, институтов гражданского общества, средств массовой информации и граждан в данной сфере.

Основными направлениями госполитики в противодействия коррупции обозначены:

- повышение правового сознания и правовой культуры населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции;
- реализация мер по предупреждению коррупции во всех сферах жизнедеятельности государства и общества;
- своевременное выявление, пресечение коррупционных правонарушений, устранение их последствий, причин и условий, им способствующих, а также обеспечение принципа
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Также в документе предложены конкретные меры по предупреждению коррупции в сфере государственного управления. Среди них – открытость и подотчетность госорганов, парламентский и общественный контроль и система оценки качества работы чиновников. В числе мер по предупреждению коррупции в сфере социально-экономического развития и предпринимательства — устранение административных и бюрократических барьеров, упрощение и повышение оперативности регистрационных, разрешительных и лицензионных процедур, оптимизация контрольно-надзорных функций госорганов и внедрение между ними и субъектами предпринимательства дистанционных форм взаимоотношений.

Согласно нормам закона, работники госорганов должны докладывать руководству или в правоохранительные органы обо всех случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, а также о подобных фактах, совершенными другими работниками. В противном случае чиновников будут наказывать по всей строгости закона. Лица, сообщающие информацию о коррупционных правонарушениях, находятся под защитой государства.
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