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→ Казахстан и Узбекистан разрабатывают Дорожную карту сотрудничества на десятилетнюю перспективу
3-01-2017, 10:33 0 3625 Рейтинг1 Напечатать

Казахстан и Узбекистан разрабатывают Дорожную карту сотрудничества на десятилетнюю перспективу

Казахстан и Узбекистан намерены совместно противодействовать вызовам и угрозам стабильности и безопасности Центральноазиатского региона.

Казахстан и Узбекистан разрабатывают Дорожную карту сотрудничества на десятилетнюю перспективу

На прошедшей 28 декабря 2016 года встрече узбекских журналистов с творческой элитой Казахстана в Алматы, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев в своем интервью заявил, что сейчас у двух соседних стран начинается новый этап в развитии обоюдных отношений.

Подтверждением этому стал недавно состоявшийся, очень содержательный, визит министра иностранных дел Казахстана Е.Идрисова в Ташкент. Глава внешнеполитического ведомства встретился с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиёевым и министром иностранных дел А. Камиловым.

Собеседники не просто констатировали обоюдность стремления развивать и политические контакты по всему спектру, и торгово-экономические связи. Обозначены были конкретные направления: в экономике – машиностроение и промышленность, сельское хозяйство и транспортный блок.

На 2017 год запланировано проведение крупного казахстанско-узбекского бизнес - форума. Сейчас разрабатывается Дорожная карта сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном на десятилетнюю перспективу.
В политике – совместное противодействие вызовам и угрозам стабильности и безопасности Центральноазиатского региона, в том числе с использованием возможностей, возникающих в связи с членством Казахстана в Совете Безопасности ООН в 2017-2018 годы.

Отдельно была обсуждена афганская тематика. Подчеркивалось, что помощь Афганистану должна состоять в восстановлении инфраструктуры повседневной мирной жизни, способствовать социально-экономическому росту страны и укреплению местной системы образования и здравоохранения.

Главы внешнеполитических ведомств считают: развитие Афганистана должно дать новые возможности роста для всей Центральной Азии. И Казахстан, и Узбекистан в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом развитии и процветании всего региона.

Посол также обратил внимание на то, что глава МИД Казахстана Е. Идрисов высоко оценил инициированные узбекским лидером реформы, направленные на социально-экономическое и политическое развитие Узбекистана.
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