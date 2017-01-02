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→ Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом
1-01-2017, 01:56 0 1693 Рейтинг2 Напечатать

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом

Президент Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Новым годом. Глава государства обратился с экранов телевизоров к узбекистанцам на русском и узбекском языках. Отметим, что впервые за много лет телеобращение прозвучало непосредственно от самого президента.

В своей речи Шавкат Мирзиёев искренне, от всей души поздравил весь народ Узбекистана с наступающим Новым годом, пожелав всем здоровья, счастья и благополучия.

«В уходящем году в нашей стране было много светлых, радостных дней, больших успехов и достижений. Не обошлось, к сожалению, без тяжелых испытаний. Но они еще больше сплотили нас. И мы достойно преодолели все трудности благодаря мужеству и стойкости нашего народа. Безусловно, 2016 год оставит яркий след в нашей истории как год 25-летия независимости Узбекистана. В уходящем году наши дехкане и фермеры, рабочие и строители, учителя и врачи, военнослужащие, деятели науки и культуры — представители всех профессий достигли весомых результатов. Особенно прославили страну наши спортсмены, добившиеся в этом году ярких, выдающихся побед на Олимпийских и Паралимпийских играх. Одним словом, уходящий год был для нас во многом успешным и благополучным», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент напомнил, что 2017 год объявлен Годом диалога с народом и интересов человека. В основе этого лежит важнейший принцип «Интересы человека — превыше всего». Шавкат Мирзиёев выразил уверенность в том, что, в первую очередь руководители, объединят усилия и возможности для реализации программных задач нового года.

«Нашей приоритетной задачей и впредь останется укрепление в стране атмосферы мира и спокойствия, прогресса, межнационального и гражданского согласия. Пусть Новый год принесет добро и достаток, счастье и удачу в каждую семью, в каждый дом, пусть исполнятся все наши самые заветные мечты и надежды! С Новым годом!», — добавил Президент.
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