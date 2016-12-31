Экс-глава МЧС стал Госсоветником Президента Узбекистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв назначил Турсинхана Худайбергенова на должность Государственного советника по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Соответствующий указ глава республики подписал накануне.
Отметим, что в связи новым назначением 65-летний Турсинхан Худайбергенов был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. О том, кто возглавит МЧС, пока информации нет.
Напомним, что 28 декабря Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц». Согласно указу, в структуре Аппарата Президента образована Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.