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Вчера, 01:15 0 421 Рейтинг0 Напечатать

Экс-глава МЧС стал Госсоветником Президента Узбекистана

Экс-глава МЧС стал Госсоветником Президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв назначил Турсинхана Худайбергенова на должность Государственного советника по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц. Соответствующий указ глава республики подписал накануне.

Отметим, что в связи новым назначением 65-летний Турсинхан Худайбергенов был освобожден от должности министра по чрезвычайным ситуациям. О том, кто возглавит МЧС, пока информации нет.

Напомним, что 28 декабря Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц». Согласно указу, в структуре Аппарата Президента образована Служба по контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц.
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