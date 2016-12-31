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→ Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики
29-12-2016, 09:54 1 7014 Рейтинг0 Напечатать

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

28 декабря текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании сразу трех новых структур, призванных обеспечить непрерывный прямой диалог с населением.

Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

Как сообщает Правительственный портал Республики, глава Узбекистана распорядился создать Народную приемную президента на базе приемной граждан Управления делами аппарата президента, виртуальную приемную президента и Народные приемные президента в каждом районе и городе.
Основными задачами Народных приемных и Виртуальной приемной станут:

- обеспечение функционирования качественно новой и эффективной системы работы с обращениями физических и юридических лиц, направленной на полноценную защиту их прав, свобод и законных интересов;

-создание условий для безусловной реализации конституционных прав граждан на обращение к Президенту Республики Узбекистан, в Олий Мажлис, аппарат Президента Республики Узбекистан, Правительство, органы государственного управления, судебные, правоохранительные и контролирующие органы, органы государственной власти на местах, иные государственные организации (далее – государственные органы) и органы хозяйственного управления;

- организацию полного, объективного и своевременного рассмотрения обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную, в строгом соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц»;

- осуществление системного мониторинга и контроля за рассмотрением обращений, поступивших в Народные приемные и Виртуальную приемную и направленных по принадлежности в государственные органы и органы хозяйственного управления;

-проведение приема физических лиц и представителей юридических лиц с участием должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления, в том числе посредством видеоконференцсвязи;

-широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий в работе с обращениями путем внедрения и ведения единой электронной информационной системы по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в Народные приемные и Виртуальную приемную.

Для повышения эффективности этой работы в стране будет создана специальная единая электронная информационная система по вводу, обобщению, систематизации и контролю за рассмотрением обращений, поступающих в Народные приемные и Виртуальную приемную.

Контролировать и координировать работу с обращениями граждан республики будет специально созданная в структуре аппарата Президента Республики Узбекистан Служба.

Помимо этого, Мирзиеёв возложил на должностных лиц госорганов, органов хозяйственного управления и хокимов обязанность систематически проводить выездные приемы физических лиц и представителей юридических лиц и ежемесячно предоставлять в вышеназванную Службу персональный отчет о работе с обращениями, в том числе направленными для рассмотрения Народными приемными и Виртуальной приемной.

В указе предусматривается ответственность руководителей и должностных лиц государственных органов и органов хозяйственного управления, вплоть до уголовной, за нарушение требований и норм законодательства об обращениях.

Все организационные, финансовые и материально-технические вопросы для эффективной организации деятельности Народных приемных и Виртуальной приемной главы государства должны быть решены до конца января 2017 года.

Контроль за исполнением Указа возложен на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Абдуллаева И.
Комментарии

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Настоящий, Достойный Президент и Лидер своего народа !!!

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Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании приемных президента в каждом городе и районе республики

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