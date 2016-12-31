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→ Анвар Шарапов возглавил Госкомитет по развитию туризма
28-12-2016, 14:03 0 1211 Рейтинг0 Напечатать

Анвар Шарапов возглавил Госкомитет по развитию туризма

Анвар Шарапов возглавил Госкомитет по развитию туризма

Анвар Курбанович Шарапов стал главой Государственного комитета по развитию туризма. Соответствующий указ подписал Президент республики 14 декабря текущего года.

Ранее Анвар Шарапов занимал должность заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан – руководителя Организационно-кадровой службы.

Напомним, что Указом Президента, направленным на ускоренное развитие туристской отрасли страны, Национальная компания «Узбектуризм» преобразована в Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма с отделениями и уполномоченными представителями в регионах.
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