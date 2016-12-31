Анвар Шарапов возглавил Госкомитет по развитию туризма
Анвар Курбанович Шарапов стал главой Государственного комитета по развитию туризма. Соответствующий указ подписал Президент республики 14 декабря текущего года.
Ранее Анвар Шарапов занимал должность заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан – руководителя Организационно-кадровой службы.
Напомним, что Указом Президента, направленным на ускоренное развитие туристской отрасли страны, Национальная компания «Узбектуризм» преобразована в Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма с отделениями и уполномоченными представителями в регионах.