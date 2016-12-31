В Душанбе прибыла правительственная делегация Узбекистана
В Душанбе проходит заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии. Сопредседателями комиссии двух стран являются вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид.
Участники встречи обсудят вопросы увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции, создания совместного предприятия по производству востребованной на рынках двух стран продукции, сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, взаимодействия таможенных служб, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Кроме этого, стороны рассмотрят вопросы по смягчению визового режима, который был введен в сентябре 2000 года.
Также в начале 2017 года в Душанбе запланировано провести первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.