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→ В Душанбе прибыла правительственная делегация Узбекистана
27-12-2016, 14:36 0 1084 Рейтинг0 Напечатать

В Душанбе прибыла правительственная делегация Узбекистана

В Душанбе прибыла правительственная делегация Узбекистана
В Душанбе прибыла правительственная делегация во главе с вице-премьером Узбекистана Рустамом Азимовым. Об этом сообщила пресс-служба правительства РТ.

В Душанбе проходит заседание таджикско-узбекской межправительственной комиссии. Сопредседателями комиссии двух стран являются вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов и первый вице-премьер Таджикистана Давлатали Саид.

Участники встречи обсудят вопросы увеличения объемов и расширения номенклатуры взаимных поставок промышленной продукции, создания совместного предприятия по производству востребованной на рынках двух стран продукции, сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, взаимодействия таможенных служб, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества. Кроме этого, стороны рассмотрят вопросы по смягчению визового режима, который был введен в сентябре 2000 года.

Также в начале 2017 года в Душанбе запланировано провести первый в истории стран бизнес-форум таджикских и узбекских деловых кругов.
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