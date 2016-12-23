Хоким Самарканда: «Мы работаем для народа»
Хоким Самарканда Акбар Шукуров встретился с жителями массива Сартепа. Во встрече приняли участие представители махаллей, товариществ собственников жилья, а также руководители всех служб и подразделений городского хокимията.
В начале своего выступления Акбар Шукуров подчеркнул, что данную встречу надо рассматривать как отчет главы администрации города перед населением. «Такие встречи мы проводили и до этого, а впредь они приобретут постоянный характер», – сказал он.
В ходе своего отчета хоким Самарканда остановился на итогах социально-экономического развития города за этот год и привел ряд конкретных цифр. Так, в разных отраслях по сравнению с прошлым годом рост составляет: в промышленности 113,6%, в строительстве 124,9%, в розничной торговле 111,5%, в сфере услуг 112,9%. Увеличилось количество экспортируемых товаров, с 14 в прошлом году до 18% – в нынешнем.
Основное место в выступлении хокима было отведено состоянию дел в одном из крупнейших жилых массивов города – Сартепа. Здесь основную часть жилья составляют многоэтажные дома. Не зря именно отсюда начинается первая ветка трамвайной линии, строительство которой идет полным ходом.
«Лет пять тому назад мне было бы стыдно выступать перед вами, – сказал глава городской администрации, обращаясь к жителям массива. – Здесь было тогда очень много упущений и недостатков. Массив считался одним из самых проблемных мест в городе». Акбар Сафарович отметил, что общими усилиями многие недостатки ликвидированы, но не все и надо еще сделать немало, чтобы люди были довольны.
Среди первоочередных задач, которые ждут своего решения, была названа необходимость обновления отопительной системы многоэтажных домов. «Отопительная система сильно устарела. Это естественно, так как котельные были возведены в 60-е годы прошлого века, – сказал хоким города. – Их коэффициент полезного действия слишком низкий. Поэтому они работают неэффективно, и расходуется много природного газа и электроэнергии».
В данное время разрабатывается концепция реформы отопительной системы массива. В эту работу привлечен один из специализированных проектных институтов Ташкента. Акбар Шукуров обещал, что 2017 год будет годом больших и серьезных изменений в отопительной системе массива. Он уверен, что если решится данная проблема, будут происходить положительные изменения в обеспечении населения и газом, и электроэнергией.
Мэр Самарканда подчеркнул, что не все граждане исправно платят за коммунальные услуги и именно поэтому задолженность населения по газу составляет 220 млрд. сумов, а по электроэнергии – 224 млрд. сумов. «Конечно, надо вовремя платить за использованные источники тепла и света. Но, несмотря на это, мы делаем все необходимое для коренного изменения ситуации в этом направлении», – сказал Акбар Шукуров.
Он также остановился на благоустройстве массива Сартепа. В частности, на территории махалли Гулистон, где находится пустырь площадью около пяти гектаров, будет заложен парк. Работы начнутся весной будущего года. До праздника Навруз завершится строительства трамвайной линии и заодно будут благоустроены улицы и тротуары. Вдоль дороги устанавливаются современные светильники.
В конце своего выступления хоким города отметил, что в будущем году такие встречи с населением будут проводиться на постоянной основе. Кроме того, городские власти вместе с УзЛиДеП организуют народную приемную. Глава Самарканда обещал, что каждое обращение будет рассмотрено лично и контролировать их исполнение.
«Мы работаем для народа. Особенно объявление 2017 года Годом диалога с народом и интересов человека налагает на нас особые обязательства», – сказал Акбар Шукуров.
Завершив свое выступление, мэр Самарканда ответил на вопросы жителей массива.
Тошпулат Рахматуллаев