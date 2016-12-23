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В Навоийской области сменился хоким

В Навоийской области сменился хоким

25 декабря состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Навоийской области, где с докладом выступил Президент Шавкат Мирзиёев.

На сессии был рассмотрен организационный вопрос. По представлению Президента хокимом Навоийской области избран председатель Комитета по вопросам бюджета и экономическим реформам Сената Олий Мажлиса Кабул Турсунов. На этой должности он сменил Эркина Турдимова, который ранее был назначен хокимом Сурхандарьинской области.

В этот же день Шавкат Мирзиёев ознакомился с перспективными планами развития Навоийского горно-металлургического комбината и акционерного общества "Навоиазот". Глава государства посетил также свободную экономическую зону "Навои" и осмотрел производимую здесь продукцию. Даны соответствующие поручения ответственным руководителям по дальнейшему развитию деятельности этой экономической зоны.

фото: navoiy.uz
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christina
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