→ Президент Кыргызстана возложил цветы к могиле И.А. Каримова

Президент Кыргызстана возложил цветы к могиле И.А. КаримоваПрибывший в нашу страну с рабочим визитом президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетил Самарканд, и возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана И.А. Каримова.
Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, Атамбаев почтил память Ислама Каримова вместе с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который также возложил цветы к месту захоронения.
Руководители республик в рамках встречи обсудят вопросы развития двухсторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным темам международной и религиозной повестки дня. Отметим, это первая встреча Шавката Мирзиёева в качестве президента с главой другой страны и первый за восемь лет визит Атамбаева.