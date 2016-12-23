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Президент Кыргызстана возложил цветы к могиле И.А. Каримова

Прибывший в нашу страну с рабочим визитом президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев посетил Самарканд, и возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана И.А. Каримова.


Президент Кыргызстана возложил цветы к могиле И.А. Каримова

Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, Атамбаев почтил память Ислама Каримова вместе с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который также возложил цветы к месту захоронения.

Руководители республик в рамках встречи обсудят вопросы развития двухсторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным темам международной и религиозной повестки дня. Отметим, это первая встреча Шавката Мирзиёева в качестве президента с главой другой страны и первый за восемь лет визит Атамбаева.

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