→ Хокимом Самаркандской области назначен Химмат Окбутаев

Хокимом Самаркандской области назначен Химмат Окбутаев23 декабря состоялась внеочередная сессия Кенгаша народных депутатов Самаркандской области, на которой выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
Как сообщает сайт главы государства, «В докладе отмечалось, что с издавна Самарканд и самаркандцы отличались особым потенциалом и стремлением к созиданию. За годы независимости также проделана огромная созидательная работа, сегодняшний облик городских, районных центров и сел преобразились до неузнаваемости, что привлекает внимание не только нашего народа, но и всего мира».
Наряду с этим подчеркнуто, что в городах и районах все еще остаются не использованные возможности по укреплению промышленного потенциала области.
На сессии был рассмотрен организационный вопрос. По представлению Президента Республики Узбекистан хокимом Самаркандской области избран Химмат Окбутаев.
Химмат Окбутаев родился 1 февраля 1962 года в Ургутском районе. Имеет высшее образование. В 1988-1991 годах работал правоведом в коллективном хозяйстве Ургутского района. В дальнейшем занимал разные должности в прокуратуре Навоийский области, а также Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
В 2006-2016 годах был хокимом Ургутского района. С марта 2016 года занимал должность первого заместителя хокима Самаркандской области.
Напомним, предыдущий хоким Самаркандской области Зоир Мирзаев был назначен заместителем премьера министра и министром сельского и водного хозяйства страны.
Тошпулат Рахматуллаев.