→ Переговоры министра иностранных дел Казахстана в Ташкенте

Переговоры министра иностранных дел Казахстана в ТашкентеНа состоявшейся сегодня пресс-конференции по итогам 2016 года посол Казахстана Ерик Утембаев озвучил некоторые детали визита министра иностранных дел Казахстана в Узбекистан.
По словам посла, министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов сегодня был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру казахстанско-узбекских отношений: торгово-экономических, инвестиционных и транспортно-коммуникационных.
Глава внешнеполитического ведомства Казахстана поблагодарил Узбекистан за поддержку при избрании Казахстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на ближайшие два года. В связи с этим Казахстан предполагает способствовать принятию эффективного решения по Афганистану.
По мнению казахской стороны, для выработки такого документа необходимы консультации узбекской стороны, имеющей большой опыт в переговорном процессе с Исламской Республикой Афганистан.
Собеседники подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве.
Рабочий визит министра иностранных дел Казахстана продолжился встречей с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым.
Главы внешнеполитических ведомств также подтвердили необходимость расширения сотрудничества по всем направлениям. В этих целях, в первую очередь, необходимо расширять возможности межправительственной комиссии, очередное заседание которой пройдет в следующем году в Ташкенте. А также активизировать работу по ревизии договорно-правовой базы сотрудничества, разработать Программы сотрудничества между МИД РК и МИД РУ.
Кроме этого, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.