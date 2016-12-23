→ В Джизакской области назначен новый хоким

В Джизакской области назначен новый хокимШавкат Мирзиёев своим указом от 23.12.2016 года назначил нового хокима Джизакской области. Им стал Улугбек Узаков.
Как сообщила пресс-служба правительственного портала, назначение выполнено в соответствии с пунктом 15 статьи 93 и статьей 102 Конституции Республики Узбекистан, а также решением Джизакского областного Кенгаша народных депутатов.
На посту хокима Джизакской области Улугбек Узаков сменил Сайфиддина Исмоилова.
Напомним, что неделей ранее президент Узбекистана сменил сразу четырех хокимов разных областей. Кадровые перестановки глава государства объяснил тем, что уволенные руководители регионов неудовлетворительно работали с обращениями граждан, поступавшими в его виртуальную приемную.