→ Президент Узбекистана принял Министра иностранных дел Казахстана

Президент Узбекистана принял Министра иностранных дел Казахстана23 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Идрисова, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.
Глава государства, тепло приветствуя гостя, в его лице сердечно поздравил руководство и братский народ Казахстана со знаменательной датой – 25-летием государственной независимости Республики Казахстан.
Было подчеркнуто, что установившийся сегодня доверительный и насыщенный узбекско-казахстанский диалог соответствует долгосрочным интересам обеих стран и дружественных народов, базируется на глубоких исторических корнях и динамично развивается практически по всем направлениям двустороннего взаимодействия.
Поблагодарив за сердечный прием, глава МИД Казахстана передал искренние слова приветствия и уважения Президента Нурсултана Назарбаева Президенту и народу Узбекистана.
Ерлан Идрисов еще раз поздравил Президента Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах.
Как сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан, на встрече было отмечено, что наши страны как близкие соседи и испытанные временем партнеры в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом экономическом и социальном развитии и процветании друг друга и центральноазиатского региона в целом.
В этом контексте избрание Казахстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, решительно поддержанное Узбекистаном, открывает новые возможности для продвижения интересов государств Центральной Азии на глобальном уровне.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру узбекско-казахстанской повестки дня, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной областях. В частности, Узбекистан и Казахстан, являясь крупнейшими торговыми партнерами в регионе, готовы углублять и расширять отношения в этой сфере, задействовать все имеющиеся резервы.
Выразив удовлетворение достигнутым уровнем многопланового взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, активным взаимообменом между правительствами, хозяйствующими субъектами и регионами двух стран, стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве.
Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.