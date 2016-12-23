Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Президент Узбекистана принял Министра иностранных дел Казахстана
Сегодня, 15:29 0 34 Рейтинг0 Напечатать

Президент Узбекистана принял Министра иностранных дел Казахстана

23 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра иностранных дел Республики Казахстан Ерлана Идрисова, прибывшего в нашу страну с рабочим визитом.

Президент Узбекистана принял Министра иностранных дел Казахстана

Глава государства, тепло приветствуя гостя, в его лице сердечно поздравил руководство и братский народ Казахстана со знаменательной датой – 25-летием государственной независимости Республики Казахстан.

Было подчеркнуто, что установившийся сегодня доверительный и насыщенный узбекско-казахстанский диалог соответствует долгосрочным интересам обеих стран и дружественных народов, базируется на глубоких исторических корнях и динамично развивается практически по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

Поблагодарив за сердечный прием, глава МИД Казахстана передал искренние слова приветствия и уважения Президента Нурсултана Назарбаева Президенту и народу Узбекистана.

Ерлан Идрисов еще раз поздравил Президента Узбекистана с убедительной победой на состоявшихся президентских выборах.

Как сообщает пресс-служба президента Республики Узбекистан, на встрече было отмечено, что наши страны как близкие соседи и испытанные временем партнеры в равной степени заинтересованы в безопасности и стабильности, устойчивом экономическом и социальном развитии и процветании друг друга и центральноазиатского региона в целом.

В этом контексте избрание Казахстана в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2017-2018 годы, решительно поддержанное Узбекистаном, открывает новые возможности для продвижения интересов государств Центральной Азии на глобальном уровне.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему спектру узбекско-казахстанской повестки дня, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной областях. В частности, Узбекистан и Казахстан, являясь крупнейшими торговыми партнерами в регионе, готовы углублять и расширять отношения в этой сфере, задействовать все имеющиеся резервы.

Выразив удовлетворение достигнутым уровнем многопланового взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, активным взаимообменом между правительствами, хозяйствующими субъектами и регионами двух стран, стороны подтвердили стремление к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества в духе межгосударственных Договоров о вечной дружбе и стратегическом партнерстве.

Состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам международного и регионального характера.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

Президент Узбекистана принял замминистра иностранных дел Великобритании

Нурсултан Назарбаев поздравил Шавката Мирзиёева с победой и пригласил посетить Казахстан

Глава МИД Узбекистана принял Посла Казахстана

Глава МИД Узбекистана принял заместителя помощника Госсекретаря США

Глава МИД Узбекистана принял Посла Казахстана

Реклама на сайте
LCN