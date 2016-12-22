Президент Узбекистана выразил соболезнования Владимиру Путину
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью в результате жестокого покушения Посла России в Турции Андрея Карлова.
«Мы решительно осуждаем акты терроризма и экстремизма в любых формах и проявлениях, - подчеркивается в послании главы нашего государства. – Данная трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества по противодействию таким бесчеловечным вызовам современности. В эти скорбные дни Узбекистан выражает чувства всесторонней солидарности народу России», - говорится в официальном сообщении.
Глава нашего государства передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким российского дипломата.