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→ Президент Узбекистана выразил соболезнования Владимиру Путину
20-12-2016, 16:34 0 758 Рейтинг1 Напечатать

Президент Узбекистана выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Узбекистана выразил соболезнования Владимиру Путину

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выразил искренние соболезнования Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью в результате жестокого покушения Посла России в Турции Андрея Карлова.

«Мы решительно осуждаем акты терроризма и экстремизма в любых формах и проявлениях, - подчеркивается в послании главы нашего государства. – Данная трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества по противодействию таким бесчеловечным вызовам современности. В эти скорбные дни Узбекистан выражает чувства всесторонней солидарности народу России», - говорится в официальном сообщении.

Глава нашего государства передал слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким российского дипломата.
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