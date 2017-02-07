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Хокимият Бухарской области опроверг слухи о разрушении незаконных построек

15 февраль 2017 года некоторые СМИ распространили информацию о том, что правительство не будет дожидаться потепления, и раньше срока снесет старые жилые дома в Бухарской области.

Хокимият Бухарской области опроверг слухи о разрушении незаконных построек

Пресс-служба хокимията Бухарской области решила внести ясность и изложить реальное положение дел.

20 января 2017 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление по повышению качества жизни и укрепления здоровья населения Бухарской области.

В рамках данного постановления, а также в соответствии с другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, хокимиятом Алатского района Бухарской области принимаются меры по благоустройству территории района. В этой связи администрацией были созданы рабочие группы с целью приведения домов граждан в порядок согласно градостроительным нормам и требованиям пожарной безопасности, а также устранения вокруг многоквартирных домов незаконных построек, которые препятствуют проходу людей и проезду автомобилей.

Рабочие группы приступили к устранению помещений для скота, кладовых и других мелких построек, в том числе туалетов, построенных без соответствующего кадастрового оформления вокруг многоквартирных домов в махаллинских сходах граждан “Бунедкор” и “Нонимас”.
При этом до начала указанных работ соответствующим гражданам были направлены предупредительные письма о незаконности этих построек, их несоответствии градостроительным нормам и правилам.

Пресс-служба отмечает, что ни один жилой дом граждан не пострадал, были устранены только незаконные постройки, которые примыкали к многоквартирным домам.

В настоящее время, вследствие ухудшения метеорологических условий, работы по устранению незаконных построек временно приостановлены.
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