→ Хокимият Бухарской области опроверг слухи о разрушении незаконных построек

Хокимият Бухарской области опроверг слухи о разрушении незаконных построек15 февраль 2017 года некоторые СМИ распространили информацию о том, что правительство не будет дожидаться потепления, и раньше срока снесет старые жилые дома в Бухарской области.
Пресс-служба хокимията Бухарской области решила внести ясность и изложить реальное положение дел.
20 января 2017 года Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление по повышению качества жизни и укрепления здоровья населения Бухарской области.
В рамках данного постановления, а также в соответствии с другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан, хокимиятом Алатского района Бухарской области принимаются меры по благоустройству территории района. В этой связи администрацией были созданы рабочие группы с целью приведения домов граждан в порядок согласно градостроительным нормам и требованиям пожарной безопасности, а также устранения вокруг многоквартирных домов незаконных построек, которые препятствуют проходу людей и проезду автомобилей.
Рабочие группы приступили к устранению помещений для скота, кладовых и других мелких построек, в том числе туалетов, построенных без соответствующего кадастрового оформления вокруг многоквартирных домов в махаллинских сходах граждан “Бунедкор” и “Нонимас”.
При этом до начала указанных работ соответствующим гражданам были направлены предупредительные письма о незаконности этих построек, их несоответствии градостроительным нормам и правилам.
Пресс-служба отмечает, что ни один жилой дом граждан не пострадал, были устранены только незаконные постройки, которые примыкали к многоквартирным домам.
В настоящее время, вследствие ухудшения метеорологических условий, работы по устранению незаконных построек временно приостановлены.