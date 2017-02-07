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→ Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

В июле прошлого года вступило в силу постановление Кабинета Министров Узбекистана от 22 июля «О мерах по упорядочению вопросов, связанных с созданием и организацией деятельности комплексных (ландшафтных) заказников», разработанное по предложению Госкомприроды.


Однако после выхода в свет официального документа заказник так и не начал работу. А между тем популяция сайгаков продолжает стремительно сокращаться.
Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

Численность этих животных на территории Узбекистана за последние 15-20 лет уменьшилась до минимума. В рамках прошедшего недавно в Ташкенте семинара-тренинга «Повышение потенциала силовых структур Республики Узбекистан по вопросам природоохранного законодательства и сохранения редких видов» прозвучала цифра 95% - просто катастрофическая статистика.

На данный момент, согласно учету по данным Академии наук, численность сайгаков на территории нашей Республики варьируется от 1500 до 2000 особей, принимая во внимание то, что данный вид является мигрирующим. Для сравнения, в середине 1970-х годов численность сайгака в Узбекистане оценивалась по разным данным от 60 до 80 тысяч голов, а в 2004-2005 – до 15 тысяч.
Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

Незаконная охота на сайгаков, обитающих во время зимней миграции в каракалпакской части плата Устюрт, является самой главной причиной резкого сокращения популяции этих парнокопытных. Основной костяк браконьеров составляют местные жители, которые потом перепродают свою добычу.

Охота на сайгаков ведется круглый год, а в Узбекистане пиком отлова является зимний период – время миграции животных.

Родившийся самцом детеныш сайгака попадает в «зону риска», ведь почти с момента появления на свет у него начинают расти рога – главная гордость и беда сайгаков, желанный трофей браконьеров.
Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

У полугодовалых самцов рога темные, но когда детенышу исполняется год, они становятся светлыми, приобретают очень красивый, восковый оттенок. У взрослых особей рога достигают более 40 см. в длину, и становятся плавно изогнутыми и полупрозрачными.

Рога сайгака очень востребованы на международном черном рынке Китая и Юго-Восточной Азии. Они широко применяются для нужд традиционной медицины. Ради них самцов и убивают, спиливают рога, а тушки оставляют гнить в степи.
Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

«В традиционной китайской медицине рога сайгака стоят в одном ряду с рогами носорога и классифицируются как обладающие жаропонижающими и очищающими организм свойствами, и используются при лечении лихорадки, „внутреннего метеоризма“, а также многих заболеваний печени. В случаях комы и сильных судорог, случающихся вследствие лихорадки, рога сайгака и носорога используются вместе. В сочетании с другими медикаментами рога сайгака используются для лечения головной боли, головокружения и других заболеваний. Каждая доза составляет 1-3 грамма мелкого порошка рога, выпаренного или осаждённого в воде».
— «Уральская неделя» 17.01.2005

Казалось бы, сама природа оберегает этих удивительных животных. Будучи современниками мамонтов, шерстистых носорогов и саблезубых тигров, вид чудом сохранился до наших дней. Сайгаки способны развивать скорость до 80 км в час, но, к сожалению, это не позволяет им спастись от своего главного врага – человека.

Организация комплексного ландшафтного заказника «Сайгачий» на территориях Кунградского и Муйнакского районов Каракалпакстана могло бы существенно повысить шансы сайгаков на выживание.
Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?

Как пояснило корреспонденту NUZ.UZ руководство Государственного комитета Узбекистана по охране природы, в настоящее время все организационные вопросы завершены, и ведется комплектация штата сотрудников. Кроме этого, Госкомприроды прорабатывает проект плана оперативных мероприятий по борьбе с браконьерством, в том числе с участием общественных инспекторов экологического контроля, представителей спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана.

Как бы там ни было, защитникам природы Узбекистана стоит поторопиться – вид, находящийся на грани исчезновения, перестанет быть украшением животного мира нашей Республики и гордостью степей. И после нескольких зимовок, возможно, спасать и защищать будет некого.


Анна Гриценко.
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Анна Гриценко
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