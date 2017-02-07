Их осталось не более 2 000: будет ли решен «сайгачий вопрос» в Узбекистане?В июле прошлого года вступило в силу постановление Кабинета Министров Узбекистана от 22 июля «О мерах по упорядочению вопросов, связанных с созданием и организацией деятельности комплексных (ландшафтных) заказников», разработанное по предложению Госкомприроды.
Однако после выхода в свет официального документа заказник так и не начал работу. А между тем популяция сайгаков продолжает стремительно сокращаться.
Численность этих животных на территории Узбекистана за последние 15-20 лет уменьшилась до минимума. В рамках прошедшего недавно в Ташкенте семинара-тренинга «Повышение потенциала силовых структур Республики Узбекистан по вопросам природоохранного законодательства и сохранения редких видов» прозвучала цифра 95% - просто катастрофическая статистика.
На данный момент, согласно учету по данным Академии наук, численность сайгаков на территории нашей Республики варьируется от 1500 до 2000 особей, принимая во внимание то, что данный вид является мигрирующим. Для сравнения, в середине 1970-х годов численность сайгака в Узбекистане оценивалась по разным данным от 60 до 80 тысяч голов, а в 2004-2005 – до 15 тысяч.
Незаконная охота на сайгаков, обитающих во время зимней миграции в каракалпакской части плата Устюрт, является самой главной причиной резкого сокращения популяции этих парнокопытных. Основной костяк браконьеров составляют местные жители, которые потом перепродают свою добычу.
Охота на сайгаков ведется круглый год, а в Узбекистане пиком отлова является зимний период – время миграции животных.
Родившийся самцом детеныш сайгака попадает в «зону риска», ведь почти с момента появления на свет у него начинают расти рога – главная гордость и беда сайгаков, желанный трофей браконьеров.
У полугодовалых самцов рога темные, но когда детенышу исполняется год, они становятся светлыми, приобретают очень красивый, восковый оттенок. У взрослых особей рога достигают более 40 см. в длину, и становятся плавно изогнутыми и полупрозрачными.
Рога сайгака очень востребованы на международном черном рынке Китая и Юго-Восточной Азии. Они широко применяются для нужд традиционной медицины. Ради них самцов и убивают, спиливают рога, а тушки оставляют гнить в степи.
Казалось бы, сама природа оберегает этих удивительных животных. Будучи современниками мамонтов, шерстистых носорогов и саблезубых тигров, вид чудом сохранился до наших дней. Сайгаки способны развивать скорость до 80 км в час, но, к сожалению, это не позволяет им спастись от своего главного врага – человека.
Организация комплексного ландшафтного заказника «Сайгачий» на территориях Кунградского и Муйнакского районов Каракалпакстана могло бы существенно повысить шансы сайгаков на выживание.
Как пояснило корреспонденту NUZ.UZ руководство Государственного комитета Узбекистана по охране природы, в настоящее время все организационные вопросы завершены, и ведется комплектация штата сотрудников. Кроме этого, Госкомприроды прорабатывает проект плана оперативных мероприятий по борьбе с браконьерством, в том числе с участием общественных инспекторов экологического контроля, представителей спортивного объединения охотников и рыболовов Узбекистана.
Как бы там ни было, защитникам природы Узбекистана стоит поторопиться – вид, находящийся на грани исчезновения, перестанет быть украшением животного мира нашей Республики и гордостью степей. И после нескольких зимовок, возможно, спасать и защищать будет некого.
Анна Гриценко.