Какие товары узбекистанцы ищут на сайте объявлений?Сервис объявлений OLX подвел итоги 2016 года. Команда ресурса изучила поисковые онлайн-запросы пользователей: чаще всего жители Узбекистана через интернет искали автомобили, мобильные телефоны, велосипеды, а также объекты недвижимости в аренду.
По анализу запросов с компьютеров и мобильных устройств в топе списка оказался iPhone. Пользователи искали разные модели смартфонов от Apple – iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 6s. Жители Узбекистана активно интересовались автомобилями Chevrolet. В ТОП-10 встречаются сразу 6 марок этого производителя – Spark, Malibu, Captiva, Matiz, Lacetti и Nexia.
Помимо айфонов, в интернете охотно искали мобильные телефоны Nokia и Samsung. Кроме телефонов и машин, в ТОП-10 попал поисковый запрос «аренда» (5 место).
В рейтинг брендов, кроме названных выше марок и компаний, попали названия мобильных устройств – Samsung и Xiaomi.
В разделе «Транспорт» жителей Узбекистана прежде всего интересуют популярные марки авто производителей Chevrolet и Daewoo. На 8 месте – немецкий BMW. Также пользователи часто искали на OLX руль – он на 9 месте рейтинга.
Анализ запросов касательно электроники и бытовой техники показал, что помимо смартфонов, востребованы также планшеты, телевизоры, холодильники и принтеры. Закрывают рейтинг «умные» часы Apple Watch.
Примечательны и некоторые различия между запросами пользователей разных устройств. Например, с компьютеров iPhone ищут чаще, чем Nokia. С мобильных же телефонов ищут различные марки машин. С «яблочных» телефонов чаще ищут машины Chevrolet, с Android — модельный ряд Daewoo.
Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год:
Топ-10 запросов через Android
Nokia
iPhone
Samsung
Spark
Nexia
Matiz
Lacetti
Работа
Аренда
Велосипед
Топ-10 запросов через iOS
iPhone
Captiva
Nokia
Malibu
Lacetti
Spark
Nexia
Matiz
Часы
Велосипед