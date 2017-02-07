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Какие товары узбекистанцы ищут на сайте объявлений?

Сервис объявлений OLX подвел итоги 2016 года. Команда ресурса изучила поисковые онлайн-запросы пользователей: чаще всего жители Узбекистана через интернет искали автомобили, мобильные телефоны, велосипеды, а также объекты недвижимости в аренду.


Какие товары узбекистанцы ищут на сайте объявлений?

По анализу запросов с компьютеров и мобильных устройств в топе списка оказался iPhone. Пользователи искали разные модели смартфонов от Apple – iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5, iPhone 6s. Жители Узбекистана активно интересовались автомобилями Chevrolet. В ТОП-10 встречаются сразу 6 марок этого производителя – Spark, Malibu, Captiva, Matiz, Lacetti и Nexia.

Помимо айфонов, в интернете охотно искали мобильные телефоны Nokia и Samsung. Кроме телефонов и машин, в ТОП-10 попал поисковый запрос «аренда» (5 место).

В рейтинг брендов, кроме названных выше марок и компаний, попали названия мобильных устройств – Samsung и Xiaomi.

В разделе «Транспорт» жителей Узбекистана прежде всего интересуют популярные марки авто производителей Chevrolet и Daewoo. На 8 месте – немецкий BMW. Также пользователи часто искали на OLX руль – он на 9 месте рейтинга.

Анализ запросов касательно электроники и бытовой техники показал, что помимо смартфонов, востребованы также планшеты, телевизоры, холодильники и принтеры. Закрывают рейтинг «умные» часы Apple Watch.

Примечательны и некоторые различия между запросами пользователей разных устройств. Например, с компьютеров iPhone ищут чаще, чем Nokia. С мобильных же телефонов ищут различные марки машин. С «яблочных» телефонов чаще ищут машины Chevrolet, с Android — модельный ряд Daewoo.

Самые популярные запросы на OLX c мобильных устройств за 2016 год:

Топ-10 запросов через Android
Nokia
iPhone
Samsung
Spark
Nexia
Matiz
Lacetti
Работа
Аренда
Велосипед

Топ-10 запросов через iOS

iPhone
Captiva
Nokia
Malibu
Lacetti
Spark
Nexia
Matiz
Часы
Велосипед
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