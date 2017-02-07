→ «Афганистан в моей судьбе»: в Ташкенте отметили памятную дату

«Афганистан в моей судьбе»: в Ташкенте отметили памятную дату15 февраля 2017 года Представительство Россотрудничества в Узбекистане организовало «круглый стол», посвященный 28-й годовщине вывода из Афганистана Ограниченного контингента советских войск. Данное событие стало продолжением цикла мероприятий, приуроченных к этой памятной дате.
Собрание, на котором присутствовали ветераны боевых действий в Афганистане, представители Аппарата Атташе по вопросам обороны при Посольстве РФ в Узбекистане, объединения воинов-ветеранов (интернационалистов) Узбекистана «Ветеран», Фонда по социальной поддержке ветеранов Узбекистана «Нуроний», Республиканского Русского, Крымско-татарского, Татарского культурных центров, слушатели курсов при РЦНК и СМИ, открыл руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане В.Н. Шулика.
Он предложил начать мероприятие с минуты молчания в память о тех, кто навсегда остался в Афганистане, и не пожалел своей жизни ради выполнения воинского и общечеловеческого долга.
Затем присутствовавшим в зале был продемонстрирован документальный фильм «Боль и надежда Афганистана».
«Каждый по-разному вспоминает свой Афганистан. Эта дата дорога всем нам – и тем, кто воевал, и тем, кто ждал дома – родителям, девушкам, женам», - сказал В.Н. Шулика.
Документальная лента пробудила множество воспоминаний. Правду о войне может сказать только тот, кто на ней был. Никакие фильмы и книги в полной мере не отражают действительность. Именно поэтому самыми ценными словами на прошедшей встречи стали сегодня стали воспоминания ветеранов-афганцев о военной службе.
Они рассказывали о героических подвигах, которые в военное время были каждодневным воинским долгом, печалились о погибших товарищах, говорили о важности дружбы и взаимовыручки в непростое для каждого время, вспоминали песни, которые поддерживали их дух.
«Музыкальной паузе» также нашлось место в рамках круглого стола. Перед гостями выступили авторы-исполнители, спевшие песни об Афганистане и о войне в целом.
Мероприятие завершилось вручением памятных грамот ветеранам-интернационалистам, внесшим особый вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи и укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Анна Гриценко.
Фото: Представительство Россотрудничества в Узбекистане.