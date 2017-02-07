В Узбекистане модернизируют детские и школьные библиотеки
Библиотеки будут модернизироваться за счет внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, укрепления материально-технической базы, улучшения комплектования фондов.
Сегодня в стране очень остро стоит проблема нечитающей молодежи. Согласно свежим данным соцопроса, проводимого «Ижтимоий фикр», дети и подростки практически не читают художественную литературу. По решению Президента специально образованная рабочая группа разрабатывает проект Программы комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде культуры чтения. Особое внимание уделяется приобщению к чтению детей и молодежи, стимулированию чтения в общедоступных библиотеках республики, развитию книжного дела и книжной торговли.
Как пояснил глава Фонда, в разрабатываемую Программу включаются меры по поддержке выпуска изданий для детей и подростков, в том числе специальных форматов электронных изданий, модернизации и улучшения комплектования фондов детских и школьных библиотек, стимулированию чтения в библиотеках, внеклассного и летнего чтения детей и подростков, возрождению и поддержке традиций семейного чтения.
Библиотеки будут модернизироваться за счет внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, укрепления материально-технической базы и улучшения комплектования фондов. Для привлечения людей в библиотеки предлагают сделать их более доступными для жителей отдаленных населенных пунктов. То есть предполагается развивать мобильное библиотечное обслуживание, вводить межбиблиотечные абонементы и электронную доставку документов, предоставлять удаленный доступ к ресурсам библиотек.
Для популяризации чтения планируется организовывать массовые мероприятия и благотворительные акции по обеспечению книгами социально уязвимых слоев населения, проводить социальную рекламную кампанию, пропагандировать классическую и современную узбекскую и мировую литературу, модернизировать библиотеки. К этой работе будут привлекать общественные организации, ¬известных популярных людей, волонтеров.
Стоит отметить, в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 1 677 полиграфических предприятий, 118 издательств. Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои, 14 областных информационно-библиотечных центров, около 200 информационно-ресурсных центров образовательных учреждений. В ассортименте книги продаются в комплексах «Китоб олами», «Шарк зиёкори» и «Уздавкитобсавдотаъминоти». Многотысячным тиражом издает книги отечественных писателей и поэтов общественный фонд «Ижод», действующий при Союзе писателей Узбекистана.