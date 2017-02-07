→ Большинство подростков в Узбекистане не читают художественную литературу

Большинство подростков в Узбекистане не читают художественную литературуЦентр изучения общественного мнения “Ижтимоий фикр” провел исследование на тему: “Подростки о себе и своей семье”.
Социологический опрос проводился во всех регионах нашей страны с участием подростков 12-16 лет. Результаты опроса показали, что абсолютное их большинство проживает в полных семьях, в которых оба родителя обеспечивают детям надлежащие условия для жизни и получения образования, воспитывают их в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностями.
Опрос показал, что родители хорошо относятся к детям, интересуются их проблемами, учебой, внешкольными делами, проявляют заботу о них. Подростки воспринимают свою семью как пример, они считают необходимым выстраивать свою жизнь в соответствии с нормами и правилами, принятыми в их семье.
В ходе исследования изучено также отношение подростков к своему образовательному учреждению, системе оценки знаний, учебно-воспитательному процессу. На вопрос “Любите ли вы свою школу?” положительно ответили 90,9 процента участников опроса. Результаты исследования показали, что подростки ценят и любят школу, прежде всего потому, что получают в ней знания, жизненные навыки и умения, которые имеют важное значение для будущего.
Образование для подростков нашей страны является важной жизненной ценностью. Они стремятся продолжить образование в колледже, лицее и высшем учебном заведении.
Согласно результатам опроса, 43,7 процента подростков читают в основном учебную литературу. Каждый десятый признается в том, что за исключением учебников вообще не читает книги. Почти половина мальчиков предпочитает чтению общение со сверстниками или компьютерные игры. Результаты исследования говорят о необходимости создания новых форм и средств пропаганды чтения национальной и мировой классической литературы среди населения, особенно молодежи.
В ходе исследования изучены цели и планы подростков. Абсолютное большинство подростков как среднего, так и старшего школьного возраста (97,7 процента), как показал опрос, имеют вполне определенные цели в жизни и планы на будущее.
Выявлено, что для каждого второго школьника героем, нравственным идеалом являются его родители. Подростки Узбекистана стремятся быть похожими на своих учителей, известных общественных деятелей, деятелей науки и культуры. Каждый десятый из опрошенных в качестве своего идеала называл спортсменов и медийных людей.
Абсолютное большинство подростков считают себя патриотами страны. По их мнению, любить свою Родину означает преданно служить ей, способствовать сохранению мира и спокойствия в стране, беречь наследие предков, знать ее историю и культуру. В то же время, по мнению подростков, патриотизм предполагает и определенные обязательства, а именно – готовность защищать Родину.
Социологический опрос подтвердил, что семья в Узбекистане выступает нравственной основой общества, очагом духовности, хранителем национальных традиций и обычаев. Для абсолютного большинства подростков (93,7 процента) семья – это союз самых дорогих и близких людей. Результаты исследования показали, что в Узбекистане формируется новое поколение, которому присущи современное мышление и интерес к жизни, у подростков есть цели, к которым они стремятся, и они уверены, что достигнут этих целей.