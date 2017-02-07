Осилит ли Старый город Самарканда трамвай?
В Самарканде идет полным ходом строительство первой ветки трамвайной линии протяженностью 6,4 км., которая соединит железнодорожный вокзал с массивом Сартепа. Ожидается, что эта линия будет сдана накануне праздника Навруз.
В январе пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари» распространила информацию, согласно которой в Самарканде планируется строительство четырех трамвайных веток общей протяженностью 34,8 км. Вторую линию планируется проложить от железнодорожного вокзала до Сиабского рынка. Ее протяженность составит 5 км. С самого начала информация о строительстве трамвайной линии в Самарканде была воспринята горожанами не однозначно. Были сторонники этой идеи, считавшие, что трамвай поможет решению транспортной проблемы полумиллионного города. А те, кто не одобрял такое решение властей, считали, что постоянная проблема с электроснабжением, узкие дороги не позволяют эффективно использовать этот вид транспорта.
Весть о прокладке второй линии по улице Рудаки разочаровала многих. Дело в том, что уже сейчас на всех пяти перекрестках этой улицы наблюдаются большие автомобильные пробки. А что будет, если два ряда дороги займет трамвайная линия? Когда этот вопрос задал главному архитектору области Норкулу Садыкову, он ответил, что дорога будет расширена. После некоторой паузы он сказал: «откроют первую ветку, потом будет ясно со второй».
Расширить проезжую часть дороги на улице Рудаки сейчас уже поздно. Надо было это сделать раньше до возведения многоэтажных домов вдоль дороги. Там были расположены промышленные предприятия, автобазы, базар, склад бывшего «Военторга» и др. После их сноса освободилась большая территория. Напрашивается естественный вопрос: почему вдоль дороги не оставили несколько десятков метров, где можно было разбить аллею, цветники, а часть территории использовать для расширения проезжей части? Взгляните на фото. Очень уж близко к дороге возведены многоэтажные дома.
Улица Рудаки (бывшая ул. Титова) долгие годы служила в качестве обводной дороги, связывающей промышленную зону Самарканда со Старым городом и далее с Ташкентской дорогой. Она проходила по окраине города. Сейчас здесь наблюдается совсем другая картина: постоянные автомобильные пробки (см. видео), огромный транспортный поток …
По мнению бывшего главного архитектора области Шухрата Давронова, трамвай в Самарканде хорош для разгрузки пассажиропотока в спальных районах, таких, как массивы Согдиана и Сартепа. И он говорит о нежелательности запуска трамвая на территории Старого города. «Сейчас узкая дорога, связывающая железнодорожный вокзал с Сиабским рынком не справляется с транспортным потоком. В будущем возникнет необходимость в строительстве эстакады на перекрестках улицы Рудаки с улицами Беруни, Гагарина, Бустонсарой, Дагбитской. Видите, какая оживленная дорога! Требуется целых четыре эстакады. А этому будут мешать трамвайные линии», – сказал Ш.Давронов.
Он также напомнил, что данная дорога в свое время была рассчитана для большегрузных машин и поэтому дорожники трудились на славу. Это бетонная дорога, которая сверху была покрыта позже слоем асфальта. Причем не раз. «В прочности этой дороги я убедился несколько лет тому назад, когда надо было построить водовод, – говорит мой собеседник. – Мы мучились при рытье траншеи для водовода. Ушло на это два-три года».
Из высказываний специалиста видно, что трамвайная линия, проложенная по улице Рудаки, требует много сил, времени и средств. Решая в какой-то степени проблему пассажиропотока в городе, вместе с тем, трамвай может стать причиной возникновения другой, более сложной проблемы. Это – постоянные автомобильные пробки на этой дороге, оказывающие негативное влияние на всю транспортную артерию города.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ