Как изменения в пенсионной системе могут быть выгодны и населению, и национальной экономике?
Некоторые СМИ распространили информацию о том, что в Узбекистане работающим пенсионерам могут выдать пенсию в полном объеме, а также сообщили о повышении размера пенсии на 10 процентов. Граждане высказывают свое мнение по данному вопросу.
На днях 85-летний Мелик Ходжи Саламов из Ургутского района Самаркандской области, который имеет высшее образование и всю жизнь работал в системе сельского хозяйства, просил меня поднять следующую проблему для обсуждения.
«Ежегодно нам повышают пенсию. За это мы благодарны руководителям нашего государства, – говорит М.Саламов. – По-моему, надо отказаться от практики одинакового повышения пенсии всем пенсионерам, вне зависимости от размера их пенсии, так как от этого получают выгоду в основном те, у кого большая пенсия».
Говоря об этом, он привел такой конкретный пример. При повышении пенсии на 10 процентов, тот, у кого пенсия составляет 900 тыс. сумов, получит дополнительно 90 тыс. сум, а у кого 300 тыс.сумов – 30 тыс., что слишком мало и такое повышение не сможет играть существенную роль для бюджета пенсионера.
Исходя из этого, М.Саламов предлагает подойти дифференцированно к повышению размера пенсии. В качестве примере он привел такие цифры: повышать пенсию тех, кто получает выше среднего размера на 8 процентов, а кто ниже средней величины – на 15 процентов.
«А разве это справедливо, ведь люди получают пенсию в зависимости от своего трудового вклада», – спрашиваю у собеседника. На это он отвечает, что нет никакой несправедливости в той системе, которую он предлагает. Наоборот, среди людей старшего возраста есть такие категории людей, которые говорят о несоответствии пенсионного обеспечения их трудовому вкладу.
Например, в советское время работники торговли, общественного питания получали небольшую зарплату. Считалось, что они имеют дополнительный, «левый» доход и в большой зарплате не нуждаются. Сейчас большинство из них получают пенсию ниже средней величины. Для них это – проявление несправедливости. К тем, кто получает небольшую пенсию, относятся еще домохозяйки, многодетные матери. Они же выполняли общественно значимую работу – занимались воспитанием детей – будущих граждан своей страны, защитников Отечества и работников трудового фронта. М.Саламов предлагает путем повышения размера пенсии данной категории пенсионеров содействовать улучшению их материального положения.
Для того, чтобы узнать мнение специалиста по поводу данного предложения, обратился к доктору экономических наук, профессору Самаркандского института экономики и сервиса Жахонгиру Зайналову. Ученый считает, что пенсию в размере 800-900 тыс. сумов нельзя называть большой. Если будет дифференцированный подход в повышении размера пенсии, то это было бы несправедливо в отношении тех, кто получает такую пенсию. Они же заслужили ее своей работой.
А помочь пенсионерам, получающим небольшую пенсию, можно по другому. По мнению профессора Зайналова, таких пенсионеров надо прикрепить к месту их прежней работы. У предприятий и организаций найдется возможность помочь своим бывшим работникам. А как быть в случаях, когда предприятия или учреждения не имеют такой возможности или закрылись?
Тогда пенсионеры могут рассчитывать на помощь благотворительных фондов или богатых предприятий, но не на бюджет. Ученый предлагает в деле пенсионного обеспечения провести реформу в другом направлении. Суть его предложения заключается в следующем.
Пенсию работающим пенсионерам платить полностью. Но пока человек работает, пенсия не выдается ему на руки, а переводится в накопительный фонд, который будет функционировать при Кабинете Министров. Фонд предоставляет эти средства надежным в финансовом отношении предприятиям, которые с умом, с пользой для себя и для всего общества используют их. Например, такими партнерами накопительного фонда могут быть, по мнению ученого, Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» и Государственно-акционерная железнодорожная компания «Узбекистон темир йуллари».
Накопительный фонд ежегодно проводит индексацию пенсии. Она выдается пенсионеру, когда тот прекратит работу и такая пенсия не должна облагаться подоходным налогом. При кончине пенсионера, пенсия выдается его наследнику.
Такой подход к пенсионному обеспечению граждан имеет не только важное социальное значение, но и является стратегическим источником долгосрочных капиталовложений в национальную экономику. Если данное предложение будет обсуждаться, могут быть предложены другие подходы к управлению пенсионными накоплениями. Главное, чтобы остались в выигрыше и население, и государство.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ