Зачем школам понадобились фото домашнего рабочего места учеников?
Просьбы учителей школ выслать через интернет несколько фотографий, как ребенок занимается дома, вызвали довольно неоднозначную реакцию родителей. Одни без лишних вопросов согласились сделать несколько кадров и отправить их по Telegram классному руководителю, другие расценили просьбу как вмешательство в частную жизнь.
В Министерстве народного образования пояснили корреспонденту NUZ.UZ, что просьбы учителей предоставить фото рабочего места школьника дома имеют исключительно благие намерения. Таким образом классные руководители хотят выявить нуждающиеся либо неблагополучные семьи, где не созданы необходимые условия для домашних занятий ребенка. То есть, возможно, у школьника нет письменного стола, стула, необходимых учебников и канцелярских принадлежностей.
"Преподаватели проводят выборочный опрос о жилищно-бытовых условиях своих учеников в добровольном порядке. Они просят родителей предоставить фотографии рабочего места, оборудованного дома. Конечно, никто никого заставить не может. Если родители считают, что это вмешательство в их частную жизнь, то они вправе не высылать учителю снимки. Однако подобные мероприятия проводятся с целью выявить нуждающихся детей и организовать для них адресную помощь", - пояснили в пресс-службе Министерства народного образования.
В министерстве отметили, что адресная помощь нуждающимся отражена и в Стратегии развития страны, принятой Президентом. Таким образом, преподаватели, выявив детей с ненадлежащими жилищно-бытовыми условиями, будут передавать списки в районные хокимияты и органы самоуправления граждан. Далее будет решаться вопрос о том, каким образом организуется помощь этим детям и их семьям.
В пресс-службе подчеркнули, что предоставление фотографий должно быть в добровольном порядке. Если представители образовательного учреждения будут оказывать давление на детей или родителей, то последние могут обратиться по телефону доверия Министерства народного образования 1006 либо написать в Виртуальную приемную министра.