За получением законного отпуска жительница Ташкента обратилась в приемную Президента
Сотрудница УП ПО «Таштеплоэнерго» второй год не могла добиться получения законного отпуска. Устав искать справедливости, жительница Ташкента обратилась к Президенту.
Жанна Кадыровна, работающая начальником отдела теплосбыта в Учтепинском филиале «Таштеплоэнерго», обратилась в декабре прошлого года в Виртуальную приемную Президента с просьбой восстановить ее трудовые права. Вот уже второй год работодатель не отпускает сотрудницу в положенный по закону отпуск, мотивируя это нехваткой кадров.
«Уже несколько лет получение отпуска в нашей организации превратилось в настоящую проблему. Свой законный отпуск нужно буквально выпрашивать у руководства. В 2015 году мне дали отпуск, однако на протяжение всего отпускного периода обязали выходить на работу. В прошлом году в организации начало действовать негласное распоряжение не принимать и не регистрировать заявления на отпуск», - рассказала Жанна Кадыровна.
Женщина призналась, что она и в прошлом году согласилась бы работать во время отпуска, главное – получить отпускные. Деньги нужны на оплату обучения дочери в вузе. Но ни законного отдыха, ни выплат сотрудница «Таштеплоэнерго» так и не получила. От отчаяния Жанна Кадыровна обратилась в Приемную Президента с просьбой дать ей отпуск за прошлый год. Однако жалоба спустилась на локальный уровень – генеральному директору компании – и была рассмотрена довольно халатно. В ответе значилось, что сотрудница получит свой отпуск за 2017 год согласно графику, при этом гендиректор даже не обратил внимание, об отпускном периоде за какой год шла речь в обращении.
Жанна Кадыровна не только получила отписку, но и предложение от начальства перевести ее на более низкую должность. Женщина не отчаялась и отправила повторную жалобу в приемную Шавката Мирзиёева, откуда заявление было направлено в Управление по труду г.Ташкента.
Государственный правовой инспектор труда Яккасарайского района Арафат Атаев, изучив материалы дела, отправился на предприятие. Работодатель не смог предоставить инспектору требуемых документов – не было протокола о дисциплинарном взыскании, не было письменного подтверждения о выговоре, на основании которых сотрудницу грозились освободить от занимаемой должности.
Что касается документов относительно отпуска, то вдруг обнаружилась регистрация ее заявления в журнале, который ведется якобы «для себя» - так пояснила сотрудница общего отдела. После сверки номеров регистрации на заявлении и в книге регистрации, инспектор убедился в правоте слов Жанны Кадыровны. Руководство компании заверило проверяющего в том, что заявитель получит свой законный отпуск в течение нескольких дней, а отпуск за текущий год сотрудница также получит согласно графику.
Стоит отметить, что обещание данное инспектору, действительно, было выполнено в кратчайшие сроки. В минувшую пятницу руководство «Таштеплоэнерго» подписало заявление на отпуск своей сотрудницы.
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Возможно, многим покажется, что это незначительная проблема для обращения в Приемную главы государства, однако даже этот простейший вопрос на локальном уровне решить было невозможно. Именно это безразличие и возмутительное отношение руководства к сотрудникам побудили женщину обратиться за помощью к Президенту.