Экстренное сообщение МЧС: граждан просят быть осторожными в связи с погодными условиями
В связи с обильными снежными осадками, ожидаемым понижением температуры и гололедицей на дорогах Министерство по чрезвычайным ситуациям просит граждан соблюдать меры предосторожности.
Центр управления в кризисных ситуациях МЧС Республики Узбекистан предлагает узбекистанцам следовать следующим простейшим правилам:
- быть бдительными при использовании отопительных приборов и печей;
- обеспечить исправность дымоходов и вентиляционных устройств;
- быть внимательными и осторожными при вождении автотранспорта на дорогах;
- не находиться вблизи лавиноопасных участков в горной местности;
- при выходе на улицу надевать одежду и обувь, хорошо удерживающую тепло и предохраняющую от холода.
Дорога в горах. Фото: Динара Бекташева