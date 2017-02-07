→ Wi-Fi снова возвращается в столичные автобусы

Wi-Fi снова возвращается в столичные автобусыВ рамках программы «Wi-Fi BUS», АО «Тошшахартрансхизмат» совместно с UZMOBILE запускает маршрутные автобусы в городе Ташкенте, оснащённые девайсами для Wi-Fi соединения.
Теперь пассажиры общественного транспорта на специально обозначенных столичных автобусах с табличкой на дверях «Wi-Fi BUS» имеют возможность получить доступ и пользоваться бесплатным высокоскоростным 4G интернетом от UZMOBILE во время своей поездки.
«Тошшахартрансхизмат» в течение года планирует оснастить интернет оборудованием с Wi-Fi большинство маршрутных автобусов, и в дальнейшем будет продолжать активное внедрение современных информационных систем для улучшения качества работы городского транспорта и создания комфортных условий для жителей и гостей столицы.
Как сообщается на официальном сайте компании, в течение недели услуга беспроводной передачи данных по Wi-Fi будет доступна на шести городских автобусных маршрутах: № 10, 14, 24, 28, 51, 95.
Для подключения к сети «UZMOBILE Wi-Fi» необходимо совершить следующие шаги:
Шаг 1 – Абонент отправляет SMS сообщение на номер (+99895)146-94-34;
Шаг 2 - Найти сеть с названием «UZMOBILE Wi-Fi»;
Шаг 3 - Ввести полученный пароль в специальный портал Captive portal (автоматически переадресуется при открытии браузера в мобильном устройстве абонента).