В ДТП в Юнусабадском районе погибли четыре человека
9 февраля около в 22.30 на пересечение улиц “Янги хаёт” и “Янги Юнусобод” Юнусабадского района столицы произошло дорожно-транспортное, унесшее жизни четырех человек.
В результате ДТП с участием автомобилей "Спарк" и "Матиз" погибли четыре человека и четверо в тяжелом состоянии госпитализированы. По информации ГУБДД МВД, за рулем "Спарка" был 22-летний молодой человек, водителем "Матиза" оказался 27-летний мужчина. По словам очевидцев, виновником аварии был нетрезвый водитель "Матиза". который двигался на большой скорости и налетел на "Спарк". Свидетели ДТП также отмечают, что перевернувшийся автомобиль зацепил и проходящую по тротуару девушку, которая также доставлена в больницу.
Однако по информации ГУБДД МВД, согласно результатам предварительного расследования причиной ДТП стало не соблюдение правил дорожного движения и превышение скорости со стороны водителя автомобиля “Спарк”.
* фото покареженного автомобиля выложили участники сообщества "Водители Ташкента"