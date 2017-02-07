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В ДТП в Юнусабадском районе погибли четыре человека

В ДТП в Юнусабадском районе погибли четыре человека

9 февраля около в 22.30 на пересечение улиц “Янги хаёт” и “Янги Юнусобод” Юнусабадского района столицы произошло дорожно-транспортное, унесшее жизни четырех человек.

В результате ДТП с участием автомобилей "Спарк" и "Матиз" погибли четыре человека и четверо в тяжелом состоянии госпитализированы. По информации ГУБДД МВД, за рулем "Спарка" был 22-летний молодой человек, водителем "Матиза" оказался 27-летний мужчина. По словам очевидцев, виновником аварии был нетрезвый водитель "Матиза". который двигался на большой скорости и налетел на "Спарк". Свидетели ДТП также отмечают, что перевернувшийся автомобиль зацепил и проходящую по тротуару девушку, которая также доставлена в больницу.

Однако по информации ГУБДД МВД, согласно результатам предварительного расследования причиной ДТП стало не соблюдение правил дорожного движения и превышение скорости со стороны водителя автомобиля “Спарк”.
В ДТП в Юнусабадском районе погибли четыре человека

* фото покареженного автомобиля выложили участники сообщества "Водители Ташкента"
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