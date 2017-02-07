Освободился ли Самарканд полностью от «власти тьмы?»
В статье «Кто освободит Самарканд от «власти тьмы?» на основе конкретных фактов говорилось о проблемах с электроснабжением в древнем городе. На это выступление отреагировало АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» (СамПТЭС) и направило ответное письмо.
К чести руководства предприятия необходимо отметить, что в четырехстраничном письме имеется ответ почти на все вопросы, поднятые в статье. Впервые в СамПТЭС не искали причину на стороне и, не возлагая вину на разные, порой выдуманные или необоснованные обстоятельства, взяли ответственность на себя. Письмо подписано техническим директором Комилом Окиловым.
В статье приводилась таблица, где было указано время отключения и включения электричества. В письме признан данный факт: «Изучение системы Специальной автоматики отключения нагрузки (САОН) подтверждает, что 13 января с подстанции «Северный» отключение электроэнергии произошло 12 раз и потребители оставались без света в тот день 8 часов 48 минут.
Далее в письме говорится, что записи в журнале диспетчерской службы СамПТЭС подтверждают факт отсутствия электроэнергии 16 января с 7-30 до 17-00. Оказывается, согласно записям, за сутки не было света в течение 9 часов 45 минут.
Имеются в письме также и другие ответы на конкретные негативные факты, описанные в статье. Приведу еще один из них, так как для его устранения работники предприятия несколько дней трудились в махаллях, несмотря на холодную погоду.
В ответном письме читаем: «автор подчеркнул, что некоторые потребители провели себе домой вторую линию от другой ТП и предлагает их найти и отрезать от одной линии». На основе приказа генерального директора АО СамПТЭС Гулома Примова от 23 января ежедневно монтеры и другие работники предприятия, разделившись на бригады, находились в махаллях Сузангарон, Чашма, Кушчинор, Эски Каландархона и др. Данная работа продолжается до сих пор и в ней задействованы 35-40 человек.
Они отрезали от одной линии тех потребителей, которые проводили себе домой вторую линию от другой ТП. Бригады провели также следующую работу: ремонтировали ТП, производили замену линий электропередач и кабелей, готовили сеть потребителей для перехода к автоматизированной системе контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).
Начиная с 26 января, во многих жилых кварталах Самарканда жители почувствовали положительные изменения в лучшую сторону в деле электроснабжения. В письме технический директор отмечает, что в последние дни область получает больше электроэнергии по сравнению с периодом, указанном в статье. Так, до 25 января суточный лимит для города составлял 10 млн. 560 тыс. кВ/ч. Начиная с этого дня суточное потребление для области установлено в пределах 12 млн. 540 тыс. кВ/ч. Это почти на 2 млн. кВ/ч больше, чем было днем раньше. Почему, несмотря на это, до сих пор жители отдельных жилых кварталов жалуются на отсутствие света?
Чтобы найти ответ на этот вопрос отправился в АО СамПТЭС и встретился с К.Окиловым. Обратил внимание на то, что после выхода статьи самаркандцы стали чаще ко мне обращаться по поводу отсутствия электроэнергии в их домах. Жалобы поступили с улиц Сузангаранской, Гагарина, Фарходской, с массива Согдиана (до железнодорожной линии). У них не было света в течение нескольких часов в сутки или наблюдались частые отключения, как раньше.
По словам моего собеседника, никто сейчас преднамеренно не отключает. «Это строго запрещено, за это нас могут строго наказать», - отметил он. Отключения могут быть результатом аварии на линиях или трансформаторных подстанциях. Кроме того, сейчас в городе, особенно в старогородской части Самарканда, работают бригады, которые готовят сеть для перехода к АСКУЭ. «Ведь они не могут работать под напряжением и поэтому днем часто вынуждены отключать электроэнергию».
По утверждению К.Окилова, в перспективе положение с электроснабжением в области заметно улучшится. Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 23 ноября 2017 года в Самаркандской области в течение 2017-2021 годов реконструируется 3091,87 км воздушной линии электропередач и 326 ТП, а также обновляется 650,7 км воздушной линии и сдается в эксплуатацию 152 новых ТП. На эти цели выделено 311млрд. 635 млн.сумов. Только в 2017 году будет обновлено 97,66 км воздушной линии электропередач и возведено 23 новых ТП, на что выделено 46 млрд. сумов.
Что касается областного центра, то за указанные годы реконструируется 183,06 км воздушной линии электропередач и 26 ТП, а также обновляется 26,6 км воздушной линии и возводится 5 новых ТП.
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ