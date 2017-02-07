→ Ташкентцы предлагают учредить премию имени Ислама Каримова за достижения в спорте

Ташкентцы предлагают учредить премию имени Ислама Каримова за достижения в спортеЦентр «Ижтимоий фикр» провел экспресс-опрос, нацеленный выявить общественное мнение по поводу реализуемых в соответствии с постановлением главы государства Шавката Мирзиёева мер по увековечению памяти Первого Президента Узбекистана Ислама Каримова.
В опросе, который длился три дня, участвовали жители столицы разного пола, возраста, национальности и социального статуса. Респонденты отметили, что Первый Президент нашей страны своей многогранной политической деятельностью, благородными человеческими качествами оставил неизгладимый след в истории Узбекистана.
Признанием выдающегося вклада основателя нашего независимого государства стало постановление руководителя страны «Об увековечении памяти Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова».
Экспресс-опрос выявил высокую степень осведомленности граждан о содержании этого постановления. 72,3 процента сказали, что хорошо знают о его цели и сути. 26,5 процента ответили, что знают об этом в общих чертах.
Основные источники информации о содержании постановления, как показал экспресс-опрос, — новости и телепередачи на государственном телевидении, каждый третий респондент получил сведения благодаря радиостанциям республики. Каждый четвертый сказал, что обо всех новых документах и решениях руководства узнает из периодической печати, примерно такое же число черпает сведения о принимаемых актах из интернет-порталов.
Опрос показал, что 97,1 процента полностью поддерживают и разделяют инициативу главы государства об увековечении памяти Первого Президента. О решениях и положениях постановления они говорили с воодушевлением, особенно выделяя установку памятников Исламу Каримову в столице, Самарканде и Карши, а также присвоение его имени ряду важнейших для страны объектов, организацию Научно-просветительского ме¬мориального комплекса имени Ислама Каримова и другие меры.
Граждане, как свидетельствуют результаты опроса, поддержали ини-циативу главы государства о ежегодном широком праздновании дня рождения Первого Президента 30 января, как и установлении днем его памяти 2 сентября, решение об учреждении Государственной стипендии имени Ислама Каримова, создание научных и художественных произведений, документальных и художественных фильмов о жизни и деятельности выдающегося политика.
У респондентов спросили, есть ли у них свои предложения, что еще, по их мнению, можно сделать в целях увековечения памяти Первого Президента. В ответах звучало: в каждом городе республики необходимо назвать одну из улиц именем Ислама Каримова, треть респондентов предложила учредить специальный грант для лучших предпринимателей и фермеров имени Первого Президента, высказаны мнения об организации учебного курса в образовательных учреждениях, где изучалась бы жизнь, государственная деятельность основателя независимости Родины.
Кроме того, опрошенные предложили учредить премию имени Первого Президента и присуждать ее в рамках международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», проведение которого инициировал Ислам Каримов.
Граждане, перечисляя заслуги Первого Президента, особо отмечали усилия по превращению детского спорта в неотъемлемую часть системы образования и гармоничного развития подрастающего поколения. В связи с этим респонденты предложили учредить премию имени Ислама Каримова за достижения в спорте и, особенно, в рамках трехступенчатой системы «Умид нихоллари», «Баркамол авлод» и Универсиады, что станет дополнительным стимулом в широком привлечении молодежи к спорту.