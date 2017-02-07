Пенсионеры Бухары будут получать выплаты наличными
Пенсионеры Бухарской области будут получать социальные выплаты в полном объеме в наличной форме. Об этом было заявлено в ходе хокимского часа, прошедшего 6 февраля.
Как сообщает пресс-служба аппарата областного хокимията, данное решение принято в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёева «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий».
В связи с этим все пенсионеры, инвалиды, проживающие в Бухарской области, а также работники бюджетных организаций, расположенных в отдаленных районах региона, будут получать социальные выплаты и заработную плату в наличной форме в полном объеме без всяких ограничений. К отдаленным районам в Бухарской области относятся Караулбазар, Пешку, Ромитан, Каракуль и Алат, отмечается в сообщении.
Изменения в осуществлении выплат коснулись и работников бюджетных организаций остальных территориальных единиц, в том числе и самого областного центра. Теперь они будут получать не менее 50 процентов заработной платы в наличной форме. В тех же пропорциях будут производиться выплаты стипендий студентам высших учебных заведений Бухары.
В.СИДОРЕНКО