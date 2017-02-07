→ День российской науки отметили в Ташкенте

День российской науки отметили в Ташкенте8 февраля в стенах Представительства Россотрудничества «круглым столом» был отмечен День Российской науки.
Как сказал в своем приветственном слове руководитель Россотрудничества в Узбекистане В.Н. Шулика, научные достижения и открытия великих ученых не принадлежат отдельному государству. У науки не бывает национальности, и ее продвижение – это объединение усилий многих умов. Совместная работа ученых России и Узбекистана также занимает достойную нишу в развитии общемировой науки.
Сегодня в рамках празднования Дня российской науки, учреждённого указом президента РФ в 1999 году, внимание присутствовавших на мероприятии было приковано к знаменательной дате, связанной с выдающейся личностью– 120-летию со дня рождения великого ученого-энциклопедиста, подарившего миру множество открытий - Александра Леонидовича Чижевского.
"Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом", – говорил К. Вейерштрасс, и эти слова частично можно отнести к главному герою прошедшего "круглого стола". Частично – потому что А.Чижевский был необычайно талантлив во многих областях.
Он являлся одним из основателей биофизики, основоположником гелио– и космобиологии, был поэтом, из-под пера которого выходили замечательные стихи, художником, писавшим удивительные картины.
В своих работах А.Л. Чижевский впервые показал, что жизнь на Земле тесно связана с деятельность Солнца, что именно космические силы обуславливают жизненные процессы в биосфере. Эти научные изыскания легли в основу изобретения, прославившего ученого - «люстре Чижевского», аэроионизатору воздуха.
О богатом наследии А.Л. Чижевского в рамках прошедшего мероприятия, а также о развитии российской науки на прошедшем «круглом столе» читали доклады методист-историк высшей категории Василий Костецкий, доктор исторических наук, профессор филиала МГУ Лола Бабаходжаева, доктор биологических наук, академик АН РУз Бакриддин Зарипов, доктор филологических наук, профессор УзГУМЯ Анатолий Лиходзиевский.
Как говорил П.Л. Капица, «успех в науке достигается людьми, а не приборами». Именно благодаря таким личностям, как А.Л. Чижевский, российская наука прославилась на весь мир, достигла огромных высот и продолжает стремиться к новым ошеломляющим открытиям и изобретениям.
Анна Гриценко.
Фото: М. Джангиров.