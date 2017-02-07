Госкомприроды начал готовить общественных инспекторов экологического контроля
В Государственном комитете по охране природы первым кандидатам от органов самоуправления граждан Ташкента, прошедшим специальную подготовку, выданы удостоверения общественного инспектора экологического контроля.
Госкомприроды в целях осуществления эффективного государственного, производственного, ведомственного и, особенно, общественного экологического контроля особую роль возлагает на участие и привлечение широкой общественности и граждан. В этой связи, Госкомприроды оказывает методическую и практическую помощь гражданам в их стремлении предотвратить, выявить и пресечь нарушения природоохранного законодательства. Одной из сотрудничества комитета и общественности является осуществление общественного экологического контроля, субъектами которого являются общественные инспекторы. Они выдвигаются органами самоуправления граждан или негосударственными некоммерческими организациями экологической направленности.
Их основными задачами является наблюдение за состоянием окружающей среды, выявление ситуаций, которые могут привести к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов или создавать угрозу здоровью, информировать госорганы и граждан об изменениях в окружающей среде. Также они могут проводить информационно-просветительскую работу среди населения.
Следует отметить, что граждане, желающие стать общественными инспекторами экологического контроля теперь могут пройти обучение в созданном при Госкомприроды центре переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере охраны природы. Для них разработаны специальные программы и курсы, после успешного прохождения которых им могут быть вручены удостоверения, свидетельствующие о статусе общественного инспектора.
В работу Центра привлечены опытные сотрудники Госкомприроды, ведущие ученые и преподаватели вузов республики, Академии наук и профильных институтов.
На семинаре «Развитие эффективного сотрудничества с общественными инспекторами экологического контроля» слушателям были даны разъяснения о порядке формирования системы общественных инспекторов, их взаимодействия с госорганами, задачах и правах, обязанностях, а также порядке оформления их участия в проведении экологического контроля.