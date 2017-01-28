→ Запущена Виртуальная приемная Гендиректора Центра ценных бумаг

Запущена Виртуальная приемная Гендиректора Центра ценных бумагВ целях создания максимальных удобств при подаче обращений, а также установления эффективного диалога с населением и субъектам предпринимательства создана Виртуальная приемная Генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг в сети Интернет online.csm.gov.uz.
Отныне акционеры, инвесторы и любые заинтересованные лица могут на прямую обратиться к Генеральному директору Центра по вопросам восстановления нарушенных прав и защиты законных интересов, нарушения требований законодательства при осуществлении прав акционера и выплаты дивидендов, излишней бюрократии и волокиты в работе организации, направить свои предложения или замечания.
Обращения может быть направлено через веб-сайт организации, а также по указанным на сайте адресу электронной почты и телефону. Также любое лицо может обратить по телефону доверия +998 71 232-07-38.