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Запущена Виртуальная приемная Гендиректора Центра ценных бумаг

В целях создания максимальных удобств при подаче обращений, а также установления эффективного диалога с населением и субъектам предпринимательства создана Виртуальная приемная Генерального директора Центра по координации и развитию рынка ценных бумаг в сети Интернет online.csm.gov.uz.

Запущена Виртуальная приемная Гендиректора Центра ценных бумаг

Отныне акционеры, инвесторы и любые заинтересованные лица могут на прямую обратиться к Генеральному директору Центра по вопросам восстановления нарушенных прав и защиты законных интересов, нарушения требований законодательства при осуществлении прав акционера и выплаты дивидендов, излишней бюрократии и волокиты в работе организации, направить свои предложения или замечания.

Обращения может быть направлено через веб-сайт организации, а также по указанным на сайте адресу электронной почты и телефону. Также любое лицо может обратить по телефону доверия +998 71 232-07-38.
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