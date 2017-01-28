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Жители Приаралья получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты

Жители Приаралья получат 50-процентную скидку на железнодорожные билеты

Информационная служба АО "Узбекистон темир йуллари" сообщила о 50-процентной скидке, которая введена на направлениях "Кунград-Ташкент-Кунград", "Ургенч-Ташкент-Ургенч" и "Шават-Ташкент-Шават" для нескольких категорий пассажиров.

Нововведение основано на постановлении Президента Республики Узбекистан "О государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы", принятом 18 января 2017 г.

Купить билеты за половину цены смогут:

- пенсионеры (в том числе участники и инвалиды войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС);

- инвалиды первой, второй или третьей группы (требуется предъявить удостоверение или выписку из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности), а также их сопровождающий;

- инвалиды с детства до 16 лет (требуется предъявить те же документы) и сопровождающий;

- студенты при поездках на учебу (требуется предъявить приглашение или направление в вуз, или же студенческий билет и справку из вуза);

- члены малообеспеченных семей, получающие материальную помощь через органы самоуправления граждан (требуется предъявить справку органа самоуправления граждан на период выплаты материальной помощи).

Льготы для отдельных пассажиров, предусмотренные законодательством страны и международными договорами, остаются без изменений. При этом совмещение нескольких видов скидок не допускается.

Анна Ним.
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Анна Ним
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