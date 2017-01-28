До конца года в Сергели возведут более сотни новых многоэтажек
Президент Шавкат Мирзиёев 3 февраля ознакомился с ходом строительства современных многоэтажных домов в Сергелийском районе.
В соответствии с планом на 2016-2017 годы в Сергелийском районе столицы ведется строительство 102 современных многоэтажных домов на 4284 квартиры. Этот крупный проект позволит удовлетворить потребность в жилье многих тысяч семей. Самое важное, что жилье будет предоставляться на основе льготных ипотечных кредитов.
Ко Дню независимости намечено сдать в эксплуатацию 66 таких домов. Рядом с ними появятся также образовательные учреждения, субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства, пункты бытового обслуживания.
"Наша основная цель - создание удобств для людей, повышение их благополучия. При распределении этих домов необходимо строго соблюдать принципы справедливости. Только тогда наш народ будет доволен нами, укрепится его уверенность в завтрашнем дне. Исходя из потребности населения планируется построить еще по 10 таких домов во всех районах Ташкента", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Глава государства дал ответственным руководителям и специалистам рекомендации по строительству домов в полном соответствии с современными требованиями, обеспечению их самой развитой инфраструктурой.
Напомним, что в Сергелийском районе в рамках крупной программы запланировано в 2017−2022 годах возведение 500 многоквартирных домов, что позволит обеспечить новым жильем почти 30 тысяч семей. В ноябре прошлого года уже начался снос старых деревянных двухэтажек.