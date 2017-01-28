Жители Приаралья будут летать в Ташкент за полцены
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» на основании Постановления Президента о государственной программе по развитию региона Приаралья на 2017-2021 годы предоставляет скидки в размере 50% от действующих тарифов на направлениях Нукус-Ташкент-Нукус и Ургенч-Ташкент-Ургенч определенным категориям граждан.
Так, согласно документу льготы на авиабилеты предоставлены:
- пенсионерам (в том числе участники и инвалиды войны 1941-1945 годов и приравненные к ним лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС);
- инвалидам (первой, второй или третьей группы), при наличии удостоверения или выписки из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности, и лицу, сопровождающему инвалида при совместном следовании с ним;
- инвалидам с детства до 16 лет, при наличии удостоверения или выписки из акта освидетельствования ВТЭК с указанием группы инвалидности, и лицу, сопровождающему инвалида при совместном следовании с ним;
- студентам, выезжающим на учебу, при предоставлении приглашения или направления в ВУЗ, или студенческого билета и справки с высшего учебного заведения;
- членам малообеспеченных семей, которым назначена материальная помощь через органы самоуправления граждан, при наличии справки органа самоуправления граждан на период выплаты материальной помощи.
При этом сохраняются льготы для отдельных пассажиров, введенные в соответствии с действующим законодательством и международными договорами. Скидка предоставляется только от тарифа экономического класса. Совмещение нескольких видов скидок не разрешается. Применяется скидка наиболее выгодная для пассажира.