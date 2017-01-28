→ В Ташкенте прошел «круглый стол», посвященный битве за Сталинград

В Ташкенте прошел «круглый стол», посвященный битве за Сталинград3 февраля 2017 г. в РЦНК в Ташкенте состоялось заседание исторического клуба, посвященное Сталинградской битве. В мероприятии приняли участие председатель Правления киновидеолюбителей Узбекистана Николай Чижов, поэт и журналист Гуарик Багдасарова, учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей Ташкента и Ташкентской области, представители общественности и СМИ.
-Каждый год 2 февраля в России в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы. Самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, где возлагают цветы героям – представителям различных национальностей бывшего Советского Союза – с этих слов открыл заседание историк–методист высшей категории Василий Костецкий.
Об исторических фактах этого сражения рассказал главный специалист представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Анатолий Миленин, уточнив, что в планы немецко-фашистского командования, поставленные на лето 1942 года, входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградского сражения. Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу.
Член-корреспондент РАН Давлятбек Саъдуллаев рассказал о «Высоте одиннадцати героев Востока», в этом сражении защитники высоты удержали атаку более 300 фашистов, дав возможность нашим частям развернуться и вытеснить фашистов из города.
«200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более семисот тысяч советских солдат и офицеров – среди них и выходцы из Узбекистана. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу», - добавила поэт и журналист Гуарик Багдасарова, представив вниманию свою книгу об участниках-узбекистанцах Великой Отечественной войны.
Слушатели РЦНК подготовили слайдовую презентацию «Битва за Сталинград», исполнили песню о сражении за Сталинград и стихотворения.
Особый интерес вызвал художественный фильм «Сталинград» режиссера Федора Бондарчука. «Фильм – самая глобальная, масштабная и пронзительная работа Федора Бондарчука. Картина является современным, поддержанным соответствующей графикой и спецэффектами, но поразительно соответствующим документальным фактам взглядом на события далекого и памятного 1942 года, когда великий Сталинград покрылся заревом войны, крови, отчаяния и мужества», – сказал в своем выступлении председатель Правления киновидеолюбителей Узбекистана Николай Чижов.
Экскурс в историю событий Великой Отечественной войны показал, как в сложное военное время проявились лучшие черты народов России и Узбекистана, а обсуждение фильма Федора Бондарчука «Сталинград» выявило большой интерес молодежи к теме патриотизма.