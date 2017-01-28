Перекрытую дорогу в Самарканде открыли в течение нескольких часов
Проблема, поднятая WWW.NUZ.UZ в материале под заголовком «Кто в Самарканде перекрыл дорогу: хоким, прокурор или начальник УБДД?», всего через несколько часов нашла свое разрешение. Заметка была размещена на сайте вечером 1 февраля, а уже утром следующего дня прохожие и проезжающие по улице Джами заметили отсутствие металлических ограждений. Их убрали или ночью или же ранним утром 2 февраля.
В тот же день с утра пользователи соцсетей из Самарканда с удовлетворением отмечали быструю реакцию соответствующих органов на своевременное выступление сайта. Большинство расценивало это в качестве торжества справедливости. Мнение Джамшера Махмудова: перекрыв улицу Темура Малика, сделали очень неудобно, так как для того, чтобы привозить и отвозить детей в школу в такой холод надо делать целый круг. А вот, что говорит по этому поводу Зарина Амриддинова: «Нам срочно нужно было попасть в частную клинику "Нисо". Пришлось ездить кругом и около, и гадать, откуда можно заехать. Тоже была удивлена, с какой целью стоят эти заборы».
К счастью такой проблемы уже не существует. Дорога открыта для движения. Только вызывает недоумение одно обстоятельство. В начале перекрестка стоит дорожный знак «Остановка запрещена», но там, рядом со зданием горпрокуратуры, стоят десятки автомашин. По всей вероятности они принадлежат сотрудникам данного ведомства. Если нет другой специальной стоянки, то надо добавить внизу знака надпись: «Кроме автомашин сотрудников прокуратуры».
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ