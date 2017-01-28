→ Одну из самых разбитых дорог Ташкента начнут ремонтировать в начале весны

Одну из самых разбитых дорог Ташкента начнут ремонтировать в начале весныНесмотря на то, что в столице идет масштабная реконструкция дорог, остались еще участки, которые водители стараются объезжать стороной. Один из них – дорога, сворачивающая от называемой «бетонки» и следующая к бывшему кинотеатру «Лисунова» и Котельной.
Осенью 2016 года здесь демонтировали трамвайные пути с целью расширения дороги, однако, строительство приостановилось. На данный момент асфальтовое покрытие во многих местах разрушено, а освещение отсутствует полностью.
Как сообщил корреспонденту NUZ.Uz источник в столичном хокимияте, ремонтные работы на данном отрезке дороги будут продолжены уже с началом весны текущего года, когда установится теплая погода.
По словам собеседника, на восстановление дорог и разрушенных трамвайных линий по всему городу в текущем году выделено порядка 40 млрд. сумов, и часть из них будет направлена на приведение в порядок указанной дороги.
Работа будет проводиться в комплексе – это и осуществление ремонта дороги, ее асфальтирование, и установка фонарных столбов с целью освещения в ночное время.