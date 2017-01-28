Госкомприроды привлекает общественность к охране окружающей среды
Вопросы сохранения водно-болотных угодий, а также вовлечения общественности в процесс охраны окружающей среды обсудили в минувший четверг в Государственном комитете Республики Узбекистан по охране природы в рамках пресс-конференции, посвященной Всемирному Дню водно-болотных угодий.
«В Узбекистане существуют более 500 озер, где обитают 150 водоплавающих и околоводных видов птиц, что составляет более 32,5 % орнитофауны, представленной в республике. Среди них 12 видов водоплавающих занесены в Красную книгу Республики Узбекистан. Кроме того, 25 водно-болотных угодий Узбекистана являются местом обитания для более чем 75% глобально-угрожаемых видов по данным Международного союза охраны природы 24 из 32 видов птиц», - отметил в своей презентации начальник отдела мониторинга Госбиоконтроля Госкомприроды Сергей Загребин.
По его словам, на территории водно-болотных угодий республики осуществляется организованное рыболовство, а также спортивно-любительская охота 46 охотничьих хозяйств, которые обеспечивают устойчивое использование ветландов, в том числе и для водоплавающих птиц.
Как рассказали представители комитета, в целях охраны и сохранения биологического разнообразия водно-болотных угодий республики действуют инспекторы территориальных подразделений Госкомприроды, а также штат инспекторов Государственной инспекции по охране и рациональному использованию животного и растительного мира. Ими зарегистрировано 5141 нарушений в области соблюдения природоохранного законодательства по охране объектов животного и растительного мира, из них - 1222 связано с водно-болотными угодьями. В настоящее время прорабатывается вопрос дальнейшего укрепления и усиления штатного состава инспекторов, реорганизации существующих и создание новых бассейновых инспекций.
В комитете уверены, что немаловажную роль в сохранении и защите окружающей природной среды играет общественность. Именно сознательное общество, обращенное к природному единству, к созидательной деятельности в области устойчивого использования естественных ресурсов способно качественно улучшить и поддерживать экологическую ситуацию. В связи с этим, сегодня Государственный комитет по охране природы совместно с общественными организациями ведет работу по привлечению в процесс охраны окружающей среды активных граждан в качестве общественных инспекторов экологического контроля, которые также смогут внести свой вклад в сохранение водно-болотных угодий.