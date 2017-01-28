→ Выплата всех видов пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме

Выплата всех видов пенсий в Узбекистане будет осуществляться в наличной форме2 февраля текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию механизма выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий».
Согласно документу, начиная с февраля 2017 года выплата всех видов пенсий будет осуществляться по территории республики в наличной форме в полном объеме без ограничений. Выплата заработной платы работникам бюджетных организаций, социальные выплаты и платежи в горных и отдаленных районах также будут осуществляться в наличной форме в полном объеме без ограничений.
Постановление учитывает также и вопрос выплаты стипендий студентам высших учебных заведений. Они будут получать не менее 50 процентов в наличной форме.
Министерству финансов, Пенсионному фонду и почтовым организациям поручено обеспечить регулярную выплату пенсий не позднее 27 числа соответствующего месяца.
Помимо этого, Постановление предполагает критическое пересмотрение сложившихся в регионах пропорций по выплате заработной платы в наличной форме и путем зачисления на пластиковые карточки. При проведении этой работы должна быть учтена реально созданная инфраструктура платежных терминалов с тем, чтобы у людей не возникало проблем с использованием их заработной платы, и они могли свободно приобрести нужные им товары и услуги.
Коммерческим банкам поручено принять безотлагательные меры по устранению злоупотреблений, систематически допускаемых при выплате заработной платы, пенсий, пособий и стипендий и приравненных к ним платежей, и обеспечить бесперебойную их выдачу со счетов хозяйствующих субъектов по их первому требованию.
Персональная ответственность за обеспечение своевременной и бесперебойной выплаты заработной платы, пенсий, пособий и стипендий возложена на Генерального прокурора Узбекистана Абдуллаева И.Б., заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Азимова Р.С. и Председателя Центрального банка Мулладжанова Ф.М.
Осуществлять же контроль за исполнением Постановления будет Премьер-министр Республики Узбекистан Арипов А.Н.